Brandenburg/H

Der Stadt und ihren Bewohnern bleiben die vielen Straßenbaustellen erhalten: Wenn Anfang/Mitte Juni alle aufatmen, dass der Knoten Fontanestraße/August-Bebel-Straße/Willi-Sänger-Straße endlich fertig ist, kommt ein neues Hemmnis auf die Autofahrer zu. Dann müssen die Verkehrsbetriebe VBBr ihre Straßenbahnüberfahrt an der Einmündung Willi-Sänger-Straße entlang der August-Bebel-Straße komplett erneuern.

Erster Versuch war gescheitert

Das Verkehrsunternehmen hatte schon im Januar einen Anlauf gemacht, bekam aber keine Ausnahmegenehmigung von der Verkehrsbehörde. Die Willi-Sänger-Straße sei Teil der Umleitungsstrecke für den Neubau der Neustädtischen Fischerstraße/Kleine Münzenstraße. Zudem behindere der Kreuzungsausbau am Ring den Verkehrsfluss zusätzlich.

Nur halbseitige Sperrung

Letzterer Grund ist nun weggefallen, gleich im Anschluss an die aktuelle Baustelle soll nun die nächste an der Einmündung Willi-Sänger-Straße folgen. Allerdings nicht – wie befürchtet – mit Vollsperrung. Es werden zwei Abschnitte gebildet, der Verkehr wird dann in beiden Richtungen jeweils einspurig über die freie Hälfte geführt.

Jörg Vogler ist Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Aufwendige Konstruktion mit Panzerborden

Beauftragt ist das Unternehmen Tief- und Gleisbau TUG, die Arbeiter müssen sich ranhalten, wenn sie alles in zwei Wochen schaffen wollen: Gleisbett, Gleise sowie Platteneindeckungen sind zu erneuern. VBBr-Chef Jörg Vogler weist noch auf eine technische Herausforderung hin: „Die Übergänge von den Gleisen zur Fahrbahn sind heikel, weil sie anfällig für Schiebekräfte sind. Jede Straßenbahn wiegt um die 40 Tonnen, da würden sie den neuen Asphalt gleich wieder bröckeln lassen.“

Deswegen müssten an den Übergängen so genannte Panzerborde auf beiden Seiten gesetzt werden. Diese trennen Straßen- und Gleiskörperkonstruktionen und haben eine L- oder T-Form, um sie fest in den Boden zu kriegen.

Baustelle gleich im Anschluss

Vogler zählt die Gründe auf, warum die Arbeiten noch im Sommer erledigt werden und nicht länger warten sollten: „Es ist eine Frage der Fördermittel, die uns nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Zudem sollten wir entweder in der laufenden Baumaßnahme zeitgleich tätig werden oder unmittelbar im Anschluss. Es ist den Menschen kaum zu vermitteln, warum wir drei oder sechs Monate nach Fertigstellung der Kreuzung wieder eine Baustelle einrichten.“

Nicht zuletzt würden die neuen Fahrbahnen besser geschützt, wenn unmittelbar nach dem Straßenbau auch die Überfahrt in der beschriebenen Ausführung hergestellt wird. Nicht zuletzt sprächen Komfortgründe zu Gunsten aller Verkehrsteilnehmer dafür.

Firma und Geld sind da

Eine knappe halbe Million soll das Vorhaben kosten. Das Geld steht bereit, die Firma ist vertraglich gebunden. Was noch aussteht, ist die Genehmigung durch die städtische Verkehrsbehörde.

Vogler ist froh, dass er nicht „hinten runter fällt“, angesichts der Tatsache, dass die Kommune ihre eigenen Straßenbaustellen relativ eng getaktet hat. Doch der städtische Tiefbauchef Peter Reck stellt klar: „Wir haben das fest eingeplant. Wenn im Juni die Firma Eurovia mit dem Ausbau der großen Kreuzung fertig ist, schließen die Verkehrsbetriebe gleich an. Dafür ist eine Bauzeit von zwei Wochen vorgesehen.“

Dann habe man etwa eine Woche als „Puffer“ für Unvorhergesehenes eingeplant, bevor es im Juli mit der neuen Baustelle in der Plauer Straße weitergeht.

Acht Wochen Plauer Straße gesperrt

Im Abschnitt zwischen der Ritterstraße und dem Altstädtischen Markt wird das Pflaster aufgenommen, und durch geschnittenes Pflaster ersetzt, welches in Drainbeton verlegt wird, welcher den Steinen Halt geben soll. Dadurch erhofft sich die Kommune weniger Geräuschemissionen und weniger Erschütterungen, in Kombination mit einer Tempo-20-Zone soll der Verkehr in der Altstadt flächendeckend beruhigt werden. Doch allein die erste Etappe wird acht Wochen kosten – vier Wochen Bauzeit und vier Wochen Zeit zum Abbinden des Betons.

Nach diesem Abschnitt werden noch vier weitere Abschnitte über den Altstädtischen Markt bis zur Rathenower Straße auf diese Weise umgestaltet.

Von André Wirsing