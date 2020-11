Brandenburg/H

In der Stadt Brandenburg an der Havel steigt die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, weiter stetig an. Seit Freitag hat sich die Zahl der Erkrankten um 15 weitere Fälle erhöht. Insgesamt haben sich jetzt 179 Menschen nachweislich mit Covid-19-Erreger angesteckt, teilt die Stadtverwaltung am Sonntagabend mit.

Wer Fragen rund um die Corona-Pandemie hat, kann sich jetzt wieder an das Bürgertelefon der Stadt Brandenburg wenden. Die Hotline ist von Montag bis Freitag, jeweils von 7 bis 19 Uhr mit mehreren Mitarbeitern besetzt. Fragen werden auch per E-Mail beantwortet, erreichbar ist das Team des Bürgertelefons unter: buergertelefon@stadt-brandenburg.de.

Anzeige

Informationen zu aktuellen Fallzahlen, Statistiken, Hilfsangeboten, Verhaltensregeln und mehr gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.stadt-brandenburg.de.

Von MAZ