In der Stadt Brandenburg wurde am 1. Mai ein weiterer Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Damit steigt die Zahl der erkrankten Personen auf insgesamt 57 laborbestätigte Fälle. 46 Personen haben sich inzwischen von ihrer Infektion mit dem Virus erholt.

Im Städtischen Klinikum werden zurzeit zwölf Personen mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt, neun von ihnen stammen aus dem Umland. In angeordneter häuslicher Quarantäne leben in Brandenburg an der Havel aktuell 61 Menschen.

Von Christine Lummert