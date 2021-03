Brandenburg/Havel: Neuer Eigentümer räumt auf in der Elisabethhütte

Brandenburg/H

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat sich wenige getan auf dem Gelände der Elisabethhütte in Brandenburg an der Havel. Vor 15 Jahren wurde die 30.000 Quadratmeter große Industriebrache als Müllhalde missbraucht.

Leben ist noch nicht eingekehrt auf dem Areal der früheren Gießerei. Doch immerhin hat sich etwas getan. So aufgeräumt wie aktuell war das an der Niederhavel gelegene Areal in der Caasmannstraße seit Jahrzehnten nicht.

Dirk Pabst, 45 Jahre alter Baumaschinist aus Potsdam, hat das Industriegelände schräg gegenüber dem ZF-Getriebewerk im vergangenen Jahr gekauft. Das am Wasser gelegene Grundstück mit seinen Gebäuderuinen war ihm ausgefallen, als er in Brandenburg an der Havel zu tun hatte.

„Ich war gegenüber bei Bauking, als mein Blick auf das Grundstück fiel“, erzählt Dirk Pabst, der Brandenburg aus seiner Jugendzeit kennt. „Ich fand es interessant und habe zur Geschichte und zu den Besitzverhältnissen recherchiert.“

Gekauft habe er als Privatmann von der Voreigentümerin, einer im Ausland ansässigen Immobiliengruppe. Dirk Pabst ist es also zu verdanken, dass das traditionsreiche Industriegrundstück nicht mehr so schlimm vermüllt aussieht wie all die Jahre zuvor.

„Das Schlimmste ist gemacht“, sagt Dirk Pabst, der sich darum gekümmert hat, dass die im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts dort abgekippten Abfallberge verschwunden sind. In das Tohuwabohu auf der Brache hat er mehr Ordnung geschaffen. Was herumlag, hat er mit eigenen Leuten weitgehend vorsortiert und entsprechend mehrere Haufen aufgestapelt.

Außerdem hat der Eigentümer einen neuen Zaun mit Tür errichtet, um den Zugang zu erschweren. Denn in vergangenen Jahren hatte es auf dem Gelände immer mal wieder gebrannt.

Der letzte große Feuerwehreinsatz lief vor knapp zwei Jahren am 29. April 2019. Etwa zeitgleich mit der Lagerhalle des Recyclingparks auf dem ehemaligen Stahlwerkgelände brannte seinerzeit Müllberge in der einstigen Elisabethhütte.

Wie die wechselvolle Geschichte der Gießerei weitergehen wird, ist trotz der vorbereitenden Arbeiten noch offen. Eine touristische Entwicklung scheint am ehesten denkbar.

Noch in der Entscheidungsfindung

Dirk Pabst legt sich aber keineswegs fest. „Wir sind noch in der Entscheidungsfindung, die Elisabethhütte ist für uns eher eine langfristige Sache“, erklärt der Alleinerwerber des früheren Gießereigeländes. „Ich habe keine Eile“, sagt er.

Wegen der aktuellen Coronakrise will der neue Eigentümer abwarten, wie sich die Wirtschaft erholt. Seine Ideen stellt er vorerst zurück, will die Elisabethhütte aber keineswegs links liegen lassen. „Es wird Veränderung geben“, versichert Pabst.

„Vielfältige Entwicklungspotenziale“

Auf eine Anfrage der Freien Wähler hin hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller vor zwei Jahren geäußert, dass er auf dem Areal wegen seiner Lage vielfältige Entwicklungspotenziale erkennt und die Stadt einen Investor im Rahmen des geltenden Flächennutzungsplanes unterstützen würde.

„Grundsätzlich würde die Stadt eine Aufwertung dieses Areals sehr begrüßen“, teilte Scheller seinerzeit mit, noch unter dem Eindruck der Erfahrungen mit der Firma „Magnum Enterprises Hellas Ltd.” mit Sitz in Thessaloniki/Griechenland.

Diese dubiose Firma hatte die Liegenschaft keineswegs nach vorn gebracht, nachdem sie das Gelände 2005 von einer Gießereigruppe aus Nordrhein-Westfalen für einen symbolischen Preis gekauft hatte.

Konkurse und Zerstörung Die Elisabethhütte wurde 1994 geschlossen und ging in Konkurs. 2008 wurde das Unternehmen endgültig aus dem Handelsregister gelöscht. In den 80-er Jahren waren dort mehr als 300 Menschen beschäftigt. Sie stellten Gussteile für den Fahrzeug-und Maschinenbau her. Unternehmenschef Gottfried Krüger hatte das Werk zwischen 1906 und 1910 in der Caasmannstraße errichten lassen, um am neuen Standort die Produktion zu steigern. Beschäftigt waren dort damals etwa 500 Beschäftigte. Julius Krüger hatte die Elisabethütte 1874 zunächst am Standort Neuendorfer Straße gegründet. Nach dem Konkurs 1930 hat der Brandenburger Fabrikant Oskar Wiederholz das Werk gekauft, in dem bis 1944 Spezialteile für den Flugzeugbau hergestellt wurde. Der Betrieb wurde am 6. August 1944 durch einen amerikanischen Bombenangriff fast vollständig zerstört, nach dem Krieg aber wieder aufgebaut.

Michael S., auf dessen Namen die Firma lief, machte den dort verbliebenen Schrott zwar mutmaßlich zu Geld, seine Ankündigungen jedoch nie wahr. „Wir sanieren das gesamte Gelände und führen es in etwa sechs Monaten einer Neuverwendung zu, möglicherweise als Freilagerfläche zu erschwinglichen Preisen”, hatte Michael S. vor mehr als 15 Jahren angekündigt.

Michael S. bestritt seinerzeit, etwas mit den geschätzt 300 bis 500 Tonnen Siedlungsmüll und Baustellenabfälle zu tun zu haben, die Lastwagen in und vor den Industrieruinen abgeladen hatten.

Nach jahrelangen Ermittlungen sollte Michael S. zwar in Potsdam der Prozess gemacht werden. Doch die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren am Ende ein vor dem Hintergrund eines größeren Verfahrens gegen diesen Mann in Hamburg.

Von Jürgen Lauterbach