Brandenburg/H

Seit diesem Montag sind zwar alle Gaststätten und Restaurants vorerst wieder geschlossen. Doch es schlägt die Stunde des Lieferservice. Die Küchen der Restaurants in der Stadt müssen wegen Corona nicht kalt bleiben. Außer-Haus-Service bleibt möglich.

Ein 2019 gegründetes Start-up aus Brandenburg an der Havel ist in den schwierigen Schließungswochen zur Stelle. „Wir bieten Restaurants und Lieferdiensten mit unserem Bestellwebseiten-System eine kostengünstige, individuell gestaltbare und lokale Alternative“, sagt Benjamin Buchholz (34), der sich in seiner Heimatstadt mit dem Unternehmen „Lieferfuchs“ selbstständig gemacht hat.

Anzeige

Auf seinem Lieferfuchs-Stadtportal bündelt der Unternehmer die jeweiligen Webseiten seiner Kunden. Die Internetseite hat eine Bestellfunktion, die an das jeweilige Design der Gastronomie angepasst ist. Zwölf Lieferdienste sind bisher an Bord.

Gerade eröffnet, schon Kunde

Kunden können auf diese Seite gehen, das Lokal ihrer Wahl anklicken und dort mit Hilfe der jeweiligen Speisekarte ihre Bestellung aufgeben. Benjamin Buchholz stellt den Gastronomen nach eigenen Angaben kostenlos die benötigte Hardware zur Verfügung: ein Tablet und einen Bon-Drucker.

Auf diesem Weg erreicht die Bestellung die Gastwirte. Das alles kann schnell gehen, so wie bei den Betreibern des indischen Lokals Rice & Spice in der Plauer Straße. Die haben ihr Lokal in den vergangenen Wochen umgebaut und hergerichtet.

Am vergangenen Freitag war Eröffnung. Zwei Tage zuvor, als die Schließung aller Restaurants verkündet wurde, verständigten sich Benjamin Buchholz und der Gastronom auf ihre Zusammenarbeit. Am Freitag war die Seite online, seit diesem Montag können Kunden ihr Essen bestellen und liefern lassen.

Zentrale Anlaufstelle fürs Bestellen

Bis zum Jahresende kostet dieser Service von Lieferfuchs die Brandenburger Gastwirte, die jetzt einsteigen nichts, versichert Buchholz. Der Unternehmer aus der Ritterstraße: „Unser Ziel ist es, den Brandenburgern eine zentrale Anlaufstelle für das Bestellen bei ihrem Lieblingsrestaurant zu bieten.“

Er wolle die Lokale seiner Heimatstadt schnell und kompetent unterstützen, wenn sie ihre Geschäftsprozesse in der abermals zugespitzten Corona-Lage anpassen müssen.

Der Firmengründer macht keinen Hehl daraus, dass auch sein Unternehmen von dieser Sache profitieren soll. Er nutzt die Chance, sich und sein Bestellsystem bei den Gastwirten der Stadt bekannter zu machen.

In Vorleistung

Dafür investiere er in die notwendige Technik und die Umsetzung, gehe zunächst also in Vorleistung. „Dies tun wir jedoch auch über unsere wirtschaftlichen Interessen hinaus sehr gern, schließlich geht es um die Gastronomen unserer Heimatstadt“, sagt Buchholz.

Der Start-up-Unternehmer hat einst am Von-Saldern-Gymnasium sein Abitur gemacht und an der Fachhochschule Brandenburg Wirtschaftsinformatik studiert. In der jüngeren Vergangenheit hat Buchholz als Softwareentwickler gearbeitet und als Freiberufler in einer Werbeagentur.

Erfahrung in Lieferdiensten

Auch in der Gastronomie hat der Firmengründer einige Erfahrungen gesammelt, nämlich noch zu Schulzeiten als Bote und später als Schichtleiter bei Lieferdiensten. In seinem aktuellen Betrieb arbeiten zwei studentische Hilfskräfte, darunter eine indonesische Austauschstudentin.

Vergleichbare Internet-Bestellportale betreibt Lieferfuchs auch in Potsdam, Rathenow, Magdeburg, Wittenberg und Berlin. Bei technischen Schwierigkeiten kann der Unternehmer die Technik auch aus der Ferne warten.

Von Jürgen Lauterbach