Jaden Emilio geht es super. Der kleine Junge ist das Neujahrsbaby von Brandenburg an der Havel. Die ersten Tage war er von seiner Mutter getrennt. Nun sind beide vereint.

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel - Brandenburgs Neujahrsbaby Jaden Emilio ist endlich mit seiner Mutter vereint

Brandenburg an der Havel - Brandenburgs Neujahrsbaby Jaden Emilio ist endlich mit seiner Mutter vereint