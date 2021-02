Brandenburg/H

Weil die meisten Geschäfte in der Sankt-Annen-Galerie coronabedingt geschlossen haben, fällt es kaum auf. Die „Nordsee“ ist dort nicht nur vorübergehend dicht, sondern hat das Einkaufszentrum mitten in Brandenburg an der Havel bereits vor mehreren Wochen komplett verlassen.

„Weil der Vermieter die Kündigung ausgesprochen hat, die Schließung ist daher seit dem 16. Dezember dauerhaft“, bestätigt Nordsee-Manager (CCO) Mike Schwanke. Es handele sich um die einzige Filialschließung im Land Brandenburg.

Anzeige

Die Nordsee gehört zu den Mietern der ersten Stunde in der Sankt-Annen-Galerie, die im August 2009 eröffnet hatte. Sieben Menschen waren an dem auf Fisch spezialisierten Verkaufsstand mit Restaurant beschäftigt, berichtet Schwanke.

Erstmals musste die Nordsee beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 schließen. Nun ist die Schließung endgültig. Quelle: Jürgen Lauterbach

Von den sieben Mitarbeitern werden vier weiterbeschäftigt, weil sie in die Nordsee-Filiale im Einkaufszentrum Wust wechseln. Ein Beschäftigter geht in Rente und einer ist langzeiterkrankt.

Mietvertrag ist ausgelaufen

Der Nordsee-Manager berichtet von einem offenen Fall. Das bedeutet, die Mitarbeitern klagt vor dem Arbeitsgericht in Brandenburg an der Havel.

Hintergrund der Filialschließung ist das ausgelaufene Mietverhältnis zwischen der Firma Nordsee und dem Vermieter. „Wir haben dem Mieter eine Option angeboten, die dieser nicht wahrgenommen hat“ erklären Dana Voiculescu und Lilly Gerlach für den Galeriebetreiber HGHI-Holding.

Ab März 2021 möchte der Vermieter „ein neues Pasta- und Pizza-Konzept“ auf der Fläche integrieren, sofern dies Corona-bedingt möglich ist. Ein entsprechender Mietvertrag für den Nachmieter sei bereits geschlossen worden.

HGHI hofft auf die Politiker

Auf Anfrage gibt das Berliner Immobilienunternehmen eine Einschätzung dazu, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Innenstadt Brandenburgs und auf den Standort der Sankt Annen Galerie in Zukunft haben könnte.

Das entscheidet„der weitere Verlauf der Pandemie und das Verhalten von uns allen“, heißt es. Die HGHI-Holding hofft, dass Deutschland und auch Europa den stationären Einzelhandel mehr stützt als in der Vergangenheit.

„Durch den gewachsenen Online-Handel werden wir in Zukunft stark zu kämpfen haben“, räumt das Unternehmen ein. Ob dies mit der derzeitigen Liquiditätssituation des durch die Corona-Pandemie erheblich geschwächten stationären Einzelhandels möglich sein wird, sei fraglich.

HGHI sieht die Politik für die Rahmenbedingungen des Handels in Deutschland verantwortlich und hofft, „dass die zuständigen Politiker diese Situation rechtzeitig erkennen und helfen, Anreize zu schaffen, in den stationären Einzelhandel wieder verstärkt zu investieren“.

Der Standort der Sankt Annen Galerie und die Zusammenstellung des Mietermixes habe zumindest in den vergangenen mehr als zehn Jahren gezeigt, „dass wir die Innenstadt von Brandenburg sehr gut stärken konnten und ein wichtiger sozialer Anlaufpunkt für alle Brandenburgerinnen und Brandenburger geworden sind“.

Von Jürgen Lauterbach