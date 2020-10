Brandenburg/H

Der rund 70 Abiturienten des Oberstufenzentrums „ Alfred Flakowski“ in Brandenburg an der Havel ist es in diesem Jahr ergangen wie ihren Mitschülern an den anderen Gymnasien. Auf ihren für den 20. Juni Abiball mussten sie verzichten. Wegen der Corona-Pandemie erhielten sie die Absage vom Stahlpalast.

Die 19 und 20 Jahre alten Frauen und Männer haben das Beste draus gemacht. Die 13. Klasse hat ihr Geld aus der Jahrgangskasse gespendet. Den vorab eingezahlten Beitrag für das geplante, aber ausgefallene Fest haben die Abiturienten zurückerhalten, berichtet Pauline Marschall.

Doch es blieb ein beträchtlicher Rest von fast 3000 Euro in der Kasse, der nicht in den Abiball investiert werden konnte. Durch den Erlös aus Kuchenbasaren, den Einnahmen durch die Arbeit als Streckenposten und durch Spenden war dieses Geld zusammengekommen.

Vier Spendenempfänger

Die Absolventen des auf soziale Berufe spezialisierten Brandenburger Oberstufenzentrums hat über die Verwendung diskutiert, das Geld aufgeteilt und an vier Einrichtungen in der Stadt gespendet. Das Festkomitee hatte zuvor die Zustimmung der anderen Abiturienten eingeholt.

Über je 740 Euro freuen sich nun nach Angaben von Pauline Marschall das Brandenburger Hospiz der Jedermann-Gruppe, das Tierheim in der Caasmannstraße sowie Projekte der Behinderten-Sozialeinrichtung Fliedners in der Belziger Chaussee und der Vamed-Klinik in Hohenstücken, die auf die Rehabilitationsbehandlung kranker und verletzter Kinder und Jugendlicher spezialisiert ist.

Kaum ist der Abitur-Jahrgang 2020 schon in alle Winde zerstreut, weil die Schulabsolventen inzwischen eine Ausbildung oder ihr Studium begonnen haben, da bereitet sich schon der nächste Jahrgang auf das Ende der Schulzeit vor.

Bertolt-Brecht-Schüler suchen Unterstützer

Die Abiturienten des Bertolt Brecht-Gymnasiums in Nord habe ganz offensichtlich die Hoffnung, dass sie im kommenden Frühjahr ihre Abiturfeier ausrichten können. Allerdings ist die Hälfte der eingeplanten Sponsoren abgesprungen, berichtet Konrad Wittkopf auf Meetingpoint.

Die Brecht-Abiturienten 2021 wenden sich daher gerade an Unternehmen in der Stadt, um anderweitig Unterstützung zu erhalten. Denn, wie der Schüler schreibt: „Wir wünschen uns nach zwölf Jahren Schulzeit einen Abiball, der unseren Fleiß der letzten Jahre würdigt.“

Doch genau dieser letzte gemeinsame Abend sei nun gefährdet. Öffentliche Veranstaltungen wie Kuchenbasare und soziale Projekte seien dem Jahrgang in der aktuellen Corona-Krise als Einnahmequelle verwehrt.

Von Jürgen Lauterbach