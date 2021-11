Brandenburg/H

Polizisten stoppten am Sonntagnachmittag in der Fontanestraße einen E-Scooter-Fahrer. Aufgefallen war der Mann, weil an seinem Scooter das Versicherungskennzeichen fehlte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass nicht nur der Versicherungsschutz fehlte, sondern auch die erforderliche Betriebserlaubnis.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Gespräch mit den Polizisten gab der Fahrer zudem an, dass der E-Roller schneller als 25 km/h fährt. Da der Mann die nötige Fahrerlaubnisklasse AM ebenfalls nicht vorweisen konnte, fertigten die Beamten eine Anzeige und stellten den Roller sicher.

Von MAZ