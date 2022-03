Brandenburg/H

Meineid klingt nach großem Drama, im Strafprozess vor dem Schöffengericht Brandenburg an der Havel verbindet sich dieses Wort aber eher mit Wurschtigkeit. „Traurig“ nennt die Richterin am Ende „die Vorstellung, die der Angeklagte im Gerichtssaal abgegeben“ habe.

Der Auftritt des 39 Jahre alten Dennis S. aus Bad Belzig beginnt mit dessen Selbstdarstellung. Eher widerborstig trägt der Sohn eines US-Soldaten vor, dass er die Schule nach der 7. Klasse verlassen habe, eine Ausbildung zum Dachdecker gemacht habe und seit zweieinhalb Jahren arbeitslos sei.

Keine Arbeit wegen Angst vorm Zahnarzt

Warum er nicht in seinem Beruf arbeitet, sondern Hartz IV bezieht, erklärt der stämmige Mann damit, dass er mit schlechten Zähnen nicht eingestellt würde, seine Zähne jedoch „scheiße“ aussähen und er Angst vorm Zahnarzt habe.

Von seinen Kindern weiß der dreifache Vater zu berichten, dass die Mutter die fünf Jahre alten Zwillinge zur Adoption freigegeben habe und der älteste Sohn 17 oder 18 Jahre alt sei.

Dennis S. steht vor Gericht, weil er im Strafprozess gegen einen ehemaligen Kumpel am 1. Oktober 2020 vor einer Brandenburgerin Amtsrichterin unter Eid bewusst gelogen haben soll. Auf Meineid steht eine Mindeststrafe von einem Jahr.

Körperverletzung vor Norma in Brandenburg an der Havel

Dennis S. wird am 6. Juni 2019 Opfer eine Körperverletzung vor dem Norma-Markt in der Wilhelmsdorfer Straße, Ecke Jahnstraße in Brandenburg an der Havel. Offenbar hat er damals Streit um ein E-Bike mit dem besagten Kumpel, der längst verurteilt ist.

Dieser Mann, vorbestraft wegen eines Tötungsdeliktes, schlägt Dennis S. jedenfalls mit Wucht ins Gesicht, trifft dessen Ohr so, dass das Trommelfell schmerzhaft verletzt wird und die Augen brennen.

Im Strafprozess anderthalb Jahre später muss Dennis S. als Zeuge aussagen. Er behauptet, der Kumpel habe ihn nicht geschlagen, womöglich sei er gegen einen Laternenpfahl gelaufen und habe sich dadurch verletzt.

Richterin in Brandenburg an der Havel ließ den Zeugen schwören

Staatsanwalt und Richterin glauben dieser Aussage nicht, denn schließlich war es Dennis S. selbst, der die Körperverletzung seinerzeit angezeigt und den Freund beschuldigt hat.

Doch der Dachdecker a.D. bleibt bei seiner Unwahrheit, selbst als er den Eid schwören muss. In der Folge handelt er sich die Strafanzeige und die Gerichtsverhandlung in dieser Woche ein.

Vor dem Schöffengericht sagt er aus, dass er nicht gesehen habe, dass der Kumpel ihn am fraglichen Tag in Brandenburg an der Havel ins Gesicht geschlagen hat. Das habe ihm erst vor zwei Monaten jemand auf einem Handy-Video gezeigt.

Bewährungsauflage: 150 Sozialstunden

Weder Staatsanwalt noch Gericht und nicht einmal sein Strafverteidiger halten diese Version des wegen Diebstahls, Raubes und Körperverletzung vorbestraften Mannes für glaubwürdig.

Das Schöffengericht verurteilt ihn wegen Meineides zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung. „Sie sind respektlos und unverschämt vor Gericht aufgetreten, von Ihnen kam nur Müll“, gibt die Richterin dem Angeklagten mit auf den Weg.

Dennis S. muss gleichwohl nicht ins Gefängnis, wenn er die Bewährungsauflage erfüllt, die Ableistung von 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Der Angeklagte kann gegen das Urteil Berufung einlegen.

Von Jürgen Lauterbach