Brandenburg/Havel: Ordnungsamt kümmert sich um Lärm in der Hauptstraße

Brandenburg/H

Viel ist nicht darüber zu erfahren, wie die Ordnungsbehörde mit den Anwohnerbeschwerden über Lärm und Schmutzbelastung in der Hauptstraße in Brandenburg an der Havel umgeht.

„Ich darf Ihnen versichern, dass auch der Stadt Brandenburg an der Havel an einer Lösung der angesprochenen Problemlagen gelegen ist“, versichert Michael Scharf, der den Fachbereich Ordnung und Sicherheit im Brandenburger Rathaus leitet.

Der Ordnungschef der Stadt berichtet, dass seinem Fachbereich seit dem 17. August 2021 eine sogenannte Sammelbeschwerde von Anwohnern der Hauptstraße vorliegt, mit welcher diverse Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht wurden. Darüber hatte die MAZ kürzlich berichtet.

Es geht in dem Nachbarschaftskonflikt um die Nachtruhe von ständig gestörten Anwohnern auf der einen Seite und den Interessen von feierfreudigen Menschen rund um die Ambrosius-Pinte und den benachbarten Spätkauf auf der anderen Seite.

An Schlaf nicht zu denken

Rund 30 Anzeigenerstatter haben der Stadtverwaltung die Situation so beschrieben: „Vor dem Eingang sowie im Hofschankbereich der Ambrosius-Pinte und vor dem benachbarten Kiosk und Spätkauf kommt es an Wochenenden und teils auch werktags zwischen 22 Uhr und den frühen Morgenstunden regelmäßig zu erheblichen Störungen der Nachtruhe durch laute Unterhaltungen und Gegröle der Gäste und Kunden.“

Selbst bei geschlossenen Fenstern sei an Schlaf nicht zu denken, heißt es. Michael Scharf zufolge liegen die Zuständigkeiten für die einzelnen Vorwürfe je nach Thema in der Bau-, Ordnungs- oder Sozialverwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel, bei der Polizei oder auch beim Landesumweltamt.

Die Behörden prüfen Hinweise

Die Hinweise der Anwohner wurden den jeweils zuständigen Behörden zur Prüfung und Bearbeitung übergeben, heißt es in der Stellungnahme des Rathauses.

Welche einzelnen ordnungsrechtlichen Maßnahmen die jeweiligen Behörden in ihrer jeweiligen Zuständigkeit ergreifen, teilt der Ordnungsbehördenchef nicht mit. Er begründet das mit dem Datenschutzrecht.

Nicht einmal die Beschwerdeführer erhielten eine anderslautende Auskunft. Auch sie müssen also abwarten, ob überhaupt etwas passiert oder alles wie gehabt bleibt. Mit einem Blick aus ihren Fenstern oder am künftigen Lärmpegel können sie vielleicht irgendwann feststellen, ob und wie die angesprochenen Behörden tätig geworden sind.

Von Jürgen Lauterbach