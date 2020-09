Brandenburg/H

Manuela und Bernd Jaroszynski sind mit ihren 62 und 66 Jahren bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Ein Leben ohne Haus und Hof in Göttin, ohne Highlander und Schwarzwälder, ohne Hasen und Hühner und ohne die Verpflichtungen, die das alles mit sich bringt.

„Es waren zwanzig schöne Jahre, aber jetzt kommt eine neue Zeit“, sagt Manuela Jaroszynski, von Beruf Erzieherin. Einfach drei Tage wegfahren können, so etwas hat es in dem Leben des Ehepaares selten gegeben.

Zukunftsplanung

Nun wollen die beiden die Gegenwart hinter sich lassen und die Zukunft in Norddeutschland nahe der erwachsenen Tochter beginnen.

Durch den Hintereingang betritt man den Hof. Quelle: Jürgen Lauterbach

Mithilfe von Immobilienmaklerin Cornelia Roloff möchten die beiden Brandenburger Haus, Hof, Tiere und Ländereien verkaufen. Die Sachverständige für Immobilienbewertung ist Geschäftsstelleninhaberin des Maklerunternehmens von Poll Immobilien in Brandenburg an der Havel.

Ohne Hektik soll Cornelia Roloff eine Lösung für die Göttiner finden. Die Jaroszynskis sind keine Getriebenen. Sie wünschen sich gute Nachfolger mit Liebe zu Tieren und zur Natur. Denn das Grundstück ist groß: 6,5 Hektar, also gut 65 000 Quadratmeter, und soll 690 000 Euro kosten.

Mit Ackerbau und Viehzucht aufgewachsen

„Unsere Flächen reichen bis zur Plane“, berichtet der Hausherr, der in dem Haus aufgewachsen ist, das sein Großvater Richard Koppe im Jahr 1928 gebaut hat. Bernd Jaroszynski ist also mit Ackerbau und Viehzucht groß geworden, auch wenn er sein Geld bis zur Rente als Behördenangestellter verdient hat.

Der Opa hat den Hof bis 1968 bewirtschaftet. In die LPG wechseln, das wollte er nicht, also war damit Schluss. Er wurde Maurer im Stahlwerk. Doch durch die Wende bekam Richard Koppe Haus und Land zurück. Da war er nur schon zu alt, um wieder größer einzusteigen. Ein paar Hühner schaffte er an.

Das Glück des alten Mannes

Um so glücklicher war der alte Herr, als vor rund zwanzig Jahren sein Enkel und dessen Ehefrau den Hof aus der Erbmasse herausgekauft haben, eine kleine Highlander-Rinderzucht aufbauten und weitere Tiere und Kutschen anschafften.

Hasen und Kaninchen gehören auch zum Hofleben. Quelle: Jürgen Lauterbach

Wer das hübsche Wohnhaus an der Göttiner Bahnhofstraße durch die Hintertür verlässt, betritt zwar nicht Old MacDonald’s Farm, aber doch das nicht ganz unähnliche Tierreich der Jaroszynskis.

Im Stall mümmeln die Häschen, auf dem Hof gackern und picken Hühner, Enten, Gänse. Dazu kommt die Voliere mit den Ziervögeln. Zwei Minuten Fußweg entfernt warten Desiree und vor allem die zutrauliche Daisy auf Spaß und Futter. Die beiden Pferde entstammen einer alten Rasse, den Schwarzwäldern.

Leitkuh Susi und ihre Zottelwesen

„Gezüchtet im Schwarzwald für die schwere Waldarbeit unter ungünstigen Bedingungen“, erklärt Cornelia Roloff, die das Grundstück vermarktet und als passionierte Pferde- und Naturfreundin gleich einen Draht gefunden hat zu ihren Kunden.

Tolle Tiere. Die Göttiner Highlander-Rinder haben Namen. Die Leitkuh vorn heißt Susi. Quelle: Jürgen Lauterbach

Der Höhepunkt des Anwesens wartet aber ein paar Meter weiter auf den Wiesen in Richtung Plane. Die bulligen Zottelwesen heißen Maja, Dino, Dorchen, Schneewittchen, Georgeline und nicht zu vergessen Leitkuh Susi. Bunt gemischt: schwarz, weiß und rotbraun.

Die Highlander dürfen lange leben

Bis zu elf Tiere umfasste die Highlander-Zucht des Göttiner Ehepaares. Mit Blick auf die Zukunft ohne eigene Landwirtschaft sind der Zuchtbulle und einige der anderen Tiere schon auf dem Teller gelandet – nach einem langen Leben.

„Die letzte Kuh war 14, als sie geschlachtet wurde“, sagt Bernd Jaroszynski, der das kurzfaserige Fleisch seiner Tiere nach 60 Tagen in der Reifekammer zu preisen weiß. Für ihn kommt nur die kurze schmerzlose Hofschlachtung in Frage, die kein Leiden verursacht. Produziert wird für den Eigenverzehr und den Hofladen.

Kuhkörper lässt Schnee schmelzen

Die Familie weiß die ruhige und genügsame Rasse zu schätzen, die 365 Tage im Jahr draußen lebt und so gut isoliert ist, dass der Schnee unter ihren üppig behaarten Körpern schmilzt. Kuh und Ochs futtern Gras und Heu, gelegentlich ein Stück trocken Brot. Antibiotika kennen sie nur vom Hörensagen.

„Wir wollen jetzt keine Nachzucht mehr, das überlassen wir unseren Nachfolgern, wenn sie möchten“, erklärt die Hausherrin. Das Ehepaar macht sich nichts vor. Die beiden Kinder leben mit Familie in der Nähe von Trier und von Hamburg.

Wiesen, Wald und Whirlpool

Die Tochter hat zwar Landwirtschaft studiert. Sie hat es als Kind und Jugendliche genossen, bei den Pferden zu sein und mit der Familie regelmäßig in der Kutsche durch Wald und Flur zu fahren. Doch inzwischen ist sie fern der Kindheit und jenseits der Eigenen Scholle und von Göttin sesshaft geworden.

Zäune bauen, Tiere versorgen, in der Natur an Wochenenden runterregeln. Mit Wiesen, Wald und Whirlpool. Aber auch immer mit reichlich Arbeit vor der Tür. Manuela und Bernd Jaroszynski werden immer gern an ihren Göttiner Lebensabschnitt zurückdenken.

Auch deshalb, weil sie gesehen haben, wie der Großvater an seinem Lebensende mit der wiederbelebten Landwirtschaft um sich herum noch einmal aufgeblüht ist und auf seiner Bank sitzend jeden Abend auf den Enkel und seine Frau gewartet hat.

Das Ehepaar kümmert sich rechtzeitig

Richard Koppe starb 2006, er wurde fast 99 Jahre alt. Das von ihm vor fast hundert Jahren gebaute Haus mit den zwei geräumigen Wohnungen hat das Ehepaar im Jahr 2007 so saniert, dass es innen fast wie neu aussieht.

„Wir möchten keinen Hof übergeben, bei dem die Zäune schon schief sind, weil keiner sie mehr reparieren kann“, erzählt Manuela Jaroszynski. Sie und ihr Mann sind aktuell fit genug, um noch alles in Ordnung zu halten.

Alles außer Zander

Beide wissen, dass das vielleicht nicht immer so bleiben wird, und möchten daher rechtzeitig und nicht zu spät in ihr neues Leben umsteigen.

Am Ende berichtet der Hausherr noch vom Wasser auf seinem Grundstück. Denn etwas versteckt liegt dort ein 7500 Quadratmeter großer, etwas zugewucherter Anglerteich. Voller Fische. Und welche? „Alle außer Zander“, versichert Bernd Jaroszynski.

Bernd und Manuela Jaroszynski haben auch zwei gemütliche Schwarzwälder. Dieses Pferd hört auf den Namen Daisy. Quelle: Jürgen Lauterbach

Von Jürgen Lauterbach