Brandenburg/Havel

Mit der Corona-Pandemie ist auch der Tod ein Stück näher gerückt. In Brandenburg an der Havel sind bereits 78 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, bundesweit sind es mittlerweile fast 80.000. Hartmut Jäckel ist Palliativkrankenpfleger. Im MAZ-Interview erzählt er, wie sich nicht nur seine Arbeit, sondern auch das Sterben und Trauern, durch die Pandemie verändert hat.

Wir leben jetzt schon ein Jahr mit der Corona-Pandemie. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?

Hartmut Jäckel: Dazu reicht wahrscheinlich schon ein Blick auf meinen Schreibtisch (Auf dem Schreibtisch türmen sich Pakete mit Masken und Schnelltests). Vor einem Jahr wäre ich bestimmt nicht auf die Idee gekommen mich und meine Kollegen morgens vor der Arbeit auf einen Virus zu testen. Inzwischen ist das zur Routine geworden.

Erinnern Sie sich noch an die Anfangszeit?

Ja. Wir haben das stark gemerkt, als die Krankenhäuser plötzlich anfangen mussten sich umzustrukturieren. Auf einmal hatten wir deutlich mehr Patienten. Aber natürlich gleichzeitig nicht mehr Pflegekräfte. Noch dazu kommt, dass wir unsere Patienten in einem Umkreis von 30 Kilometer um Brandenburg an der Havel versorgen und so oft weite Strecken unterwegs sind.

Was hat sich noch verändert?

Auf einmal mussten wir teilweise in kompletter Schutzkleidung arbeiten. Unsere Patienten haben oft eine eingeschränkte Wahrnehmung, sei es durch starke Medikamente oder die Krankheit selbst. Die Maske und die Handschuhe verändern die Kommunikation, es entsteht automatisch Distanz. Wir kommunizieren schließlich nicht nur mit unserer Sprache. Vor allem die Pflege ist ein Berührungsberuf. Es ist früher häufig vorgekommen, dass man nach einem Sterbefall plötzlich die Ehefrau oder den Ehemann im Arm hatte. Aber das geht jetzt nicht.

Wie oft haben Sie Patienten positiv getestet?

Zweimal. Bei dem einen Patienten ist es sehr sicher, dass er an Corona gestorben ist. Er war zwar an Krebs erkrankt, aber war diesem Zeitpunkt eigentlich stabil. Aber dann bekam er hohes Fieber und musste ins Krankenhaus. Dort starb er dann zwei Tage später. Für die Ehefrau war das sehr schwer. Sie musste nach dem Kontakt in Quarantäne und hatte keine Möglichkeit Abschied zu nehmen.

Zur Person Hartmut Jäckel ist ausgebildeter Krankenpfleger und koordiniert seit 2009 den ambulanten Palliativdienst der Jedermann Gruppe. Der ambulante Palliativdienst besteht aus neun Pflegekräften und drei Ärztinnen, sowie kooperierenden Ärztinnen und Palliativdiensten, die Patienten in Brandenburg und Umgebung versorgen. Zuvor leitete Jäckel das Hospiz in Brandenburg an der Havel und ließ sich dann zum Trainer für Palliative Care weiterbilden. Neben der praktischen Arbeit promovierte Jäckel, er schrieb seine Dissertation zum Thema „Das Hospiz als zweitbeste Lösung – Was beweget Menschen in Brandenburg in ein Hospiz zu gehen?“.

Viele Menschen müssen im Moment so Abschied nehmen. Wie verändert das die Trauer?

Um begreifen zu können, dass ein geliebter Mensch gestorben ist, muss man dabei sein können. Den Menschen berühren können. Sonst bleiben viele Fragen offen. Und auch für die Menschen, die im Sterben liegen, ist es wichtig, dass da jemand vertrautes an ihrer Seite ist. Keine Wunderpille der Welt kann einen geliebten Menschen ersetzen.

Apropos Wunderpille. Was ist eigentlich Ihre Aufgabe als Palliativpfleger?

Wir pflegen Patienten mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen, die nur noch eine begrenzte Lebenserwartung haben. Also Patienten, bei denen die Betreuung durch einen Hausarzt und die normale Hauskrankenpflege nicht ausreicht. Wir sorgen mit einer geeigneten Schmerztherapie und der Bekämpfung anderer schwerer Symptome dafür, dass der Patient ein Stück Selbstbestimmung zurückbekommt und nicht nur seiner Krankheit erlegen ist. Dabei respektieren wir auch die Wünsche der Patienten. Die meisten sterben Zuhause in ihrem gewohnten Umfeld.

Der Tod ist Teil ihres Berufs. Wie gehen Sie damit um?

Durch den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Aber auch da gab es durch Corona Veränderungen. Normalerweise treffen wir uns zur regelmäßigen Supervision. Das geht gerade nicht. Unsere Teambesprechungen machen wir mittlerweile per Telefon, das funktioniert gut. Aber bei der Supervision braucht man Zeit und Nähe, um Emotionen auffangen zu können. Ich glaube, da wird es viel zu besprechen geben, wenn das wieder möglich ist. Gerade funktionieren wir alle nur. Vor allem meine Kolleginnen, die nach der Arbeit ihre Kinder versorgen müssen, Homeschooling durchführen und keine Möglichkeit haben Abstand zum Alltag zu gewinnen.

Bundesweit sind fast 80.000 Menschen an oder mit Corona gestorben. Glauben Sie, es ist wichtig, dass wir das als Gesellschaft gemeinsam verarbeiten und kollektiv trauern?

Die Trauer ist im Moment noch etwas sehr individuelles. Für viele scheint der Tod durch Corona weit weg. Aber wenn man Fälle in der Familie hat, dann ist die Gefahr plötzlich ganz nah. Das ist ja ähnlich wie mit Kriegen, von denen wir in der Zeitung lesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bald einen gemeinsamen Trauertag geben wird. Da gibt es ja auch bereits Bestreben der Politik. Diese Pandemie ist schon sehr einschneidend für uns alle. Und ich glaube auch nicht, dass das sobald vorbei sein wird. Ich glaube, dass wir eine neue Normalität haben werden, die uns noch ein paar Jahre begleiten wird.

Von Lena Köpsell