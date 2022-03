Brandenburg/H

Die städtischen Amtstierärzte haben ein Lob von unerwarteter Stelle erhalten. Die Tierschutzorganisation „Peta“ zählt das Veterinäramt in Brandenburg an der Havel aktuell zu den besten fünf Behörden in Deutschland.

Die Peta-Mitarbeiter gelten als besonders konsequente, je nach Sichtweise auch radikale Tierschützer. Der Verein hat die Top 5 und die Flop 5 der deutschen Veterinärämter 2021 bekannt gegeben – eine Liste von Ämtern, die bei ihrer Arbeit besonders positiv oder negativ aufgefallen sind, nachdem sie von der Tierrechtsorganisation über einen Missstand informiert wurden.

Hilflose Kuh auf Weide in Brandenburg an der Havel

Der Verein Peta erklärt, warum er die Brandenburger Amtstierärzte zu den besten in Deutschland zählt. Am 28. März 2021 habe sich eine Whistleblowerin bei Peta gemeldet, um auf einen Missstand hinzuweisen.

Eine Kuh lag seinerzeit seit über einem Tag regungslos auf der Weide eines Betriebes in Brandenburg an der Havel. Offenbar sei sie nicht ausreichend versorgt worden.

Behörde in Brandenburg an der Havel reagiert schnell

Die Tierrechtsorganisation kontaktierte das zuständige Veterinäramt der Stadt Brandenburg. Die Behörde reagierte und wies den Landwirt im Rahmen einer Kontrolle daraufhin an, sofort einen Tierarzt hinzuzuziehen. Denn das war bis zu diesem Zeitpunkt nicht geschehen.

Die Organisation lobt, dass das Brandenburger Veterinäramt darüber hinaus mit weiteren ordnungsrechtlichen Mitteln gegen den Verantwortlichen vorgegangen sei. Peta: „Weil das Veterinäramt der Stadt Brandenburg so schnell und konsequent eingriff, sicherte es sich einen Platz in den Top 5 der tierfreundlichsten Veterinärbehörden Deutschland 2021.“

Downer-Kuh kann nicht mehr aufstehen

„Viele Landwirte legen Kühe einfach auf der Weide zum Sterben ab, um Tierarztkosten zu sparen“, erklärt Peter Höffken, Fachreferent bei Peta. Gerade in der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind solche Missstände nach seiner Einschätzung an der Tagesordnung. Höffken: „Umso mehr freut es uns, dass das Veterinäramt in Brandenburg an der Havel so schnell und konsequent im Sinne der Tiere gehandelt hat.“

Bei dem erwähnten Brandenburger Tier handelte es sich offenbar um eine sogenannte „Downer-Kuh“, also um ein weibliches Rind. Downer-Kühe können aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen – meistens nachdem sie ein Kalb zur Welt gebracht haben.

Die geschwächten, am Boden liegenden Kühe würden in dem Zustand oftmals von den Landwirten zum Sterben vor den Stall gekarrt oder auf der Weide sich selbst überlassen, so die Erfahrung des Vereins Peta.

Die Brandenburger Stadtverwaltung bestätigt, dass Peta damals eine festliegende Kuh auf einer Weide angezeigt habe, verbunden mit der dringenden Bitte, den Sachverhalt zu prüfen.

Der Amtstierarzt und eine Mitarbeiterin des Amtes fuhren noch am gleichen Tag an Ort und Stelle und beauftragten den Tierhalter, die Kuh tierärztlich versorgen zu lassen.

Beim Kontrollbesuch war die Kuh tot

„Da der Halter uneinsichtig war, wurde eine weitere Kontrolle durchgeführt“, berichtet das Veterinäramt. Dabei wurde das Tier tot auf der Weide liegend vorgefunden. Daher folgte eine umgehende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Nach etwa einem halben Jahr erhielt das Veterinäramt allerdings die Mitteilung der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren eingestellt worden sei.

Der Bauer und seine Verantwortung“

Peter Höffken bedauert das zwar, findet es aber „richtig gut von den Leuten im Tieramt“, dass sie streng und konsequent geblieben sind.

Der Brandenburger Tierarzt Björn-S. Schwarz kann aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, dass hiesige Landwirte ihre Rinder einfach unversorgt zum Sterben zurücklassen. Wenn so etwas passiere, müsste es aber seiner Ansicht nach auch bestraft werden. „Denn jeder Bauer hat eine Verantwortung für seine Tiere“, sagt Tierarzt Schwarz.

Von Jürgen Lauterbach