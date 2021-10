Brandenburg/H

Die SOS-Kinderdörfer können sich über 300 Euro aus Brandenburg an der Havel freuen. Das Geld sollte ab Dezember in sechs Monatsraten von Peter Pflock (58) kommen. Das Landgericht Potsdam hat dem bekannten, sozial engagierten Brandenburger diesen Betrag aufgebürdet – als eine Art Denkzettel.

Die Berufungsverhandlung vor der 6. Strafkammer gegen Peter Pflock und einen Freund endet an diesem Dienstag nicht mit einer Verurteilung wegen versuchter Erpressung oder versuchter Nötigung. Einen Freispruch wie Anfang des Jahres im Amtsgericht Brandenburg an der Havel bekommen die beiden Männer allerdings nicht mehr.

Der Vorsitzende Richter Stephan Mracsek stellt das Verfahren gegen die beiden Brandenburger ein. Doch im Falle des in der Kinder- und Jugendarbeit engagierten Peter Pflock verbindet er diese Entscheidung mit der Auflage, dass er 300 Euro für den sozialen Zweck bezahlen muss.

Als Bußgeld oder gar Strafe gilt diese milde Gabe nicht, eher als spürbare Mahnung. Peter Pflock behält somit seine weiße Weste.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam war gegen den Freispruch der ersten Instanz in Berufung gegangen, weil sie genügend Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung sah.

17.000 Euro für eine Rentnerin

Pflock und sein Begleiter, so lautete der Vorwurf, hätten die Schulden eines Taxifahrers bei einer 86 Jahre alten Rentnerin auf unrechtmäßige Weise eintreiben wollen. Immerhin eine Summe von rund 17.000 Euro.

Am späten Abend des 29. August 2019 bestellt Peter Pflock einen 46 Jahre alten Bekannten in eine Gaststätte am Nicolaiplatz. Der bekannte Karatelehrer und langjährige Leiter der Brandenburger Initiative „Kinder sind unschlagbar“ will ihn zur Rede stellen und seiner Zahlungsmoral der alten Frau gegenüber auf die Sprünge helfen.

Peter Pflock berichtet zwar von einem „friedlichen Gespräch“ und ist sich keines Fehlverhaltens bewusst. Doch nach Auffassung der Staatsanwaltschaft gehen er und sein Begleiter zu weit.

Schulden-Bekenntnis aufgenommen

Der Staatsanwalt hält ihnen vor, dass der Mann mit den Schulden sich verpflichten sollte, die Geldforderung zu festgelegten Terminen in Raten an die alte Frau zurückzuzahlen. Diese Verpflichtung habe Peter Pflock auf seinem Handy als Audiodatei aufgezeichnet.

Vor dem Prozess hatte Richter Mracsek angeboten, das Verfahrens gegen ein Bußgeld von 800 Euro einzustellen. Das lehnte der Hauptangeklagte ab, weil er erneut einen Freispruch anstrebte.

Ob es dazu nach einer längeren Beweisaufnahme gekommen wäre, bleibt nun offen. Der Kammervorsitzende lässt im Berufungsprozess allerdings erkennen, dass er insbesondere Pflocks Verhalten in dieser Angelegenheit missbilligt.

Brandenburg und der Wilde Westen

„Der Wilde Westen fängt nicht in Brandenburg an der Havel an“, betont Richter Stephan Mracsek. Die Angeklagten hätten kein Recht gehabt sich einzumischen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Eine gute Absicht entschuldige das nicht.

„Warum haben Sie das gemacht?“, fragt der Richter. „Das würde ich für jeden machen“, entgegnet Pflock, der in Brandenburg an der Havel bekannt ist als der Fürsprecher von Kindern und Jugendlichen, als Karatemeister, Sozialarbeiter, Streetworker, Helfer in der Not, Knigge-Lehrer für fehlgeleitete Kids, als Vater-Ersatz und auch als Reizfigur.

„Unterlassen Sie das!“, gibt der Vorsitzende dem Mann mit auf den Weg, denn er leicht ironisch als „den großen Problemlöser“ bezeichnet. Eine Verurteilung will der Richter aber vermeiden und rät dringend dazu, der Einstellung gegen Zahlung von 300 Euro zuzustimmen. So endet der Prozess ohne Schuld- oder Freispruch.

Von Jürgen Lauterbach