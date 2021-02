Brandenburg/Havel: Polizei entdeckt geklautes Rennrad – doch wem gehört es?

Brandenburg/H

Wem gehört dieses Rennrad? Das möchte die Kripo in Brandenburg an der Havel wissen und hat die Ermittlungen in diesem Diebstahlsfall aufgenommen. Die Polizei hatte das Fahrrad der Marke KS Cycling bei einem Einsatz am 1. Januar dieses Jahres entdeckt. Das teilte die Inspektion in Brandenburg an der Havel am Donnerstag mit.

Fahrrad hat markante Besonderheiten

Die Ermittler gehen „nach dem jetzigen Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen“ von einem Diebstahl aus, doch bislang hat offenbar niemand dieses Rennrad als gestohlen gemeldet. „Das Rad hat keine Rahmennummer, ist aber durch besondere Merkmale gekennzeichnet“, erklärt die Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Die Kriminalpolizei suche den Eigentümer dieses markanten Rennrades.

Wer in diesem Rennrad der Marke KS Cycling sein Eigentum erkennt, kann sich telefonisch bei der Polizei in Brandenburg an der Havel, jeder anderen Dienststelle oder im Bürgerportal melden.

Die Polizei ist erreichbar unter 0 33 81/56 00 oder im Bürgerportal: www.polizei.brandenburg.de oder polbb.eu/hinweis.

Von MAZ