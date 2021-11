Brandenburg/H

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Dienstagmorgen die Polizei in die Johann-Carl-Sybel-Straße in Brandenburg gerufen. Dort hatte der Mann einen Graffitischmierer beobachtet, der im Innenraum eines Unternehmens im Bahnhofsbereich grüne Farbe verteilte und so einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachte.

Die Polizisten konnten den Täter noch vor Ort stellen und trafen dabei auf einen alten Bekannten. Der 35-jährige Mann ist in der Vergangenheit bereits mit verschiedenen Delikten auffällig geworden. Bei seiner nächtlichen Farbschmiererei hatte er zudem 1,37 Promille intus. Auf den Dauerdelinquenten kommt nun ein neues Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu.

Von MAZ