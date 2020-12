Brandenburg/H

Die Polizei in Brandenburg an der Havel fahndet nach einer Stalkerin. Die noch unbekannte Frau soll eine andere Frau systematisch verfolgt, belästigt und sogar verletzt haben. Das teilte die Direktion West am Freitagnachmittag mit.

Demnach liegt der Tatzeitraum schon einige Monate zurück. Die gesuchte Frau soll ihr Opfer zwischen dem 25. Mai dieses Jahres und dem 4. Juli heimgesucht haben. Die genauen Motive sind offenbar noch unklar.

Erst unverbindlich Kontakt geknüpft

Vermutlich fing alles ganz harmlos an. „Nachdem die Täterin zunächst unverbindlich Kontakt zu ihrem Opfer aufgenommen hatte, intensivierten sich die Kontaktversuche zunehmend und gegen den Willen der Frau“, berichtet Polizeisprecher Simon Harre. „In weiterer Folge soll sie beharrlich die räumliche Nähe zu ihrem Opfer gesucht und es bedroht sowie teils auch verletzt haben“, erklärt er. Das Opfer habe dann eine Anzeige erstattet.

Zu dem Opfer machte die Polizei keine weiteren Angaben. Die Frau soll auch in Brandeburg an der Havel leben.

Identität der Verdächtigen unklar

Die Identität der Tatverdächtigen ist laut Polizei noch völlig unklar. Deshalb suche die Kripo die Unbekannte jetzt mit einem Phantombild. „Wer kennt die unbekannte Frau und kann Angaben zu Ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen?“, fragt die Polizei. „Wer hat die Frau in Brandenburg an der Havel schon einmal gesehen?“

Wer etwas weiß, kann der Polizei Hinweise unter 0 33 81/56 00 geben oder unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis.

