Brandenburg/H

Auf den Straßen in Brandenburg an der Havel ist im vergangenen Jahr niemand bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das ist eine der erfreulichen Nachrichten der Verkehrsunfallbilanz, welche die Brandenburger Polizei für das Jahr 2021 in der Stadt zieht.

Positiv ist an dieser Statistik die leicht gesunkene Zahl von Verkehrsunfällen in der Stadt. Allerdings haben sich 2021 in etwa so viele Menschen bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen verletzt wie im vorherigen Jahr. Von den 300 Unfallverletzten waren 48 sogar schwer verletzt worden, berichtet die Polizei.

32 Kinder in Brandenburg an der Havel verletzt

Alkohol hat bei zwanzig Verkehrsunfällen 2021 eine große Rolle gespielt. Im Jahr zuvor waren Schnaps und Bier 43 Mal die hauptsächliche Ursache für einen Unfall in der Stadt. Die übrigen Unfallursachen wie überhöhte Geschwindigkeit, Missachtung der Vorfahrt, zu wenig Abstand und Wild auf der Fahrbahn bewegen sich 2021 auf dem Niveau von 2020.

32 Kinder wurden im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen in Brandenburg an der Havel verletzt. 134 Radfahrer und 22 Fußgänger sind 2021 auf den Straßen der Stadt verletzt worden. Auch diese statistischen Angaben der Polizei haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

Radfahrer als Unfallverursacher in Brandenburg an der Havel

Relativ hoch ist allerdings der Anteil der Radunfälle, bei denen die Polizei die Radfahrer als Unfallverursacher ausgemacht hat. Dieser Anteil liegt bei 66 Prozent und damit deutlich höher als im Jahr 2020.

In Brandenburg an der Havel passierten der Jahresstatistik 2021 zufolge knapp die Hälfte aller rund 4500 Verkehrsunfälle, welche die Polizei im bis weit in den Landkreis Potsdam-Mittelmark hinein reichenden Gebiet der Polizeiinspektion Brandenburg aufgenommen hat.

Unfälle auf der Autobahn und auf den Landstraßen waren auch 2021 an der Tagesordnung. Quelle: Julian Stähle

Im Gegensatz zum Stadtgebiet sind im Umland fünf Menschen bei Unfällen auf der Straße um Leben gekommen. Drei von ihnen waren älter als 65 Jahre. Rund 300 Menschen wurden außerhalb der Stadt bei Unfällen verletzt, 65 von ihnen schwer.

Wenig überraschend ist die Zahl der Wildunfälle auf dem Land auch im vergangenen Jahr mit 937 deutlich höher gewesen als in der Stadt, wo 145 Wildunfälle gezählt wurden.

Fast tausend Wildunfälle im Umland

Im Inspektionsgebiet verunglückten 32 Kinder in der Stadt und 29 außerhalb. 14 der 51 Unfälle mit Kindern passierten auf dem Schulweg. Bei 33 Unfällen fuhren die verunglückten Kinder Fahrrad. Die Zahl der Fahrradunfälle hat insgesamt etwas zugenommen.

Bei der Zahl der Fahrradunfälle ist in Brandenburg an der Havel und in der weiteren Umgebung 2021 kaum eine Veränderung zu 2020 festzustellen.

Von Jürgen Lauterbach