Brandenburg/H

Zu einem Unfall mit einem offenbar schwer verletzten Polizisten ist es am Samstag gegen 14.50 Uhr an der Kreuzung Beethovenstraße und Gördenallee gekommen. Beteiligt waren ein PKW Seat Leon mit Meißner Nummernschild und ein Polizei-Motorrad.

Drei Stunden lang wurde Samstag der Unfall aufgenommen. In der Zeit war die Gördenallee gesperrt. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Polizist mit seinem Krad war nach bisherigen Erkenntnissen im Rahmen der Absicherung der Autokorso-Demo unterwegs. Der Polizist soll schwer verletzt worden sein, der Autofahrer erlitt einen Schock, lief nach dem Unfall aber körperlich unverletzt an der Unfallstelle herum.

Wie berichtet, fand am Samstag wieder ein Autokorso der Anti-Corona-Bewegung „Brandenburg steht auf“ statt, bei dem etwa 150 Fahrzeuge mitfuhren. Laut hupend rollten die selbst ernannten Querdenker durch die Neustadt, am Dom vorbei in Richtung Hohenstücken und dann über den Görden wieder zurück. Die Demo wurde von zahlreichen Polizisten begleitet, die an vielen Stellen Kreuzungen sperrten, um den Korso ungehindert passieren zu lassen. Überall kam es dabei zu Staus. So auch auf dem Görden.

Passanten wollen „hohe Geschwindigkeit beobachtet“ haben

Wie Passanten berichten, habe der Polizist mit seinem Motorrad die Reihe der im Stau stehenden und wegen der Demo wartenden Autos mit sehr hoher Geschwindigkeit, Blaulicht aber ohne Sirene überholt. Er sei dabei in der Mitte der Straße gefahren, die stadtauswärtsführende Spur sei frei gewesen, berichten Passanten weiter.

Offenbar wollte der im Stau stehende Seat-Fahrer denselben umgehen und in die Beethovenstraße abbiegen. Dabei übersah er den schnell heranfahrenden Polizei-Motorradfahrer. So kam es zum Crash, der, wie die Bilder zeigen, heftig gewesen sein muss.

Lange Untersuchung, keine Informationen

Die Polizei war wenig später mit großem Aufgebot an der Unfallstelle und sperrte die Gördenallee. Sie nahm den Unfall auf. Das dauerte lange drei Stunden, in denen die Gördenallee voll gesperrt war. Gegen 18.15 Uhr war die Straße wieder frei.

In den sozialen Netzwerken tobt seit Samstagabend eine Diskussion über die Schuldfrage und das Polizeiverhalten. Vor Ort, so berichtet ein Zeuge, hatte die eintreffen Polizeikräfte der Leitstelle sofort den Pkw-Fahrer als Unfallverursacher und den Polizisten als Geschädigten gemeldet. Ob das stimmt, ist offen. Die Polizeidirektion hüllte sich am Sonntag völlig in Schweigen.

Dienstgruppenleiter Andreas Friedrich sagte, dass seine Vorgesetzten schon Samstag entschieden hätten, dass es erst am Montag Informationen zu dem Unfall mit dem Polizisten geben werde. Das ist ein zumindest ungewöhnliches Verhalten der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Potsdam habe – wie in solchen Fällen üblich – ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von Benno Rougk