Brandenburg/H

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 53-jähriger Porsche- Fahrer die Fontanestraße in Brandenburg an der Havel in Richtung Zanderstraße. Als er verkehrsbedingt sein Fahrzeug anhalten musste, fuhr ihm der nachfolgende PKW Peugeot hinten auf.

Am Steuer befand sich eine 45-jährige Dame, die angeblich den Anstoß nicht bemerkt hatte und sofort weiterfuhr. Daraufhin nahm der Porschefahrer die Verfolgung auf und konnte nach mehreren Anhalteversuchen die Dame in der Straße am Bahnhof stoppen.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und stellte bei der Fahrerin starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Die Dame musste daraufhin zur Blutprobe und ihren Führerschein abgeben, der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten, eine Weiterfahrt untersagt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro, Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Von MAZ