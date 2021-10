Brandenburg/H

Das im Jahr 2018 eröffnete Pflegeheim „Haus am Mariengrund“ in Brandenburg an der Havel befindet sich auf dem Weg der Besserung. Nach dem verheerenden Prüfergebnis im vergangenen November hat sich offenbar einiges getan. Zum Guten.

Die jüngsten Prüfergebnisse des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) fallen an wesentlichen Stellen deutlich besser aus, auch wenn noch nicht alle Kontrollen ohne Beanstandungen geblieben sind.

Kontrollen im Mai und Juli

Die MAZ hat aktuell auch keine Klagen und Beschwerden mehr von Bewohnern des Heims, von Angehörigen oder Beschäftigten gehört. Das war zu Beginn des Jahres noch anders.

Seit dem unangemeldeten Kontrollbesuch im November 2020, als die der Medizinprüfer in dem genannten Pflegeheim bei fast allen wichtigen Prüfkriterien schwerwiegende Mängel feststellte, gab es am 26. Mai und am 27. Juli 2021 zwei weitere stichprobenartige Prüfungen.

Das bestmögliche Prüfergebnis – nämlich keine oder geringe Qualitätsdefizite – hat das Haus am Mariengrund in diesem Sommer erhalten für die Unterstützung beim Essen und Trinken sowie bei Kontinenzverlust und Kontinenzförderung und auch für das Schmerzmanagement.

Positive Ergebnisse

Ebenso positiv vermerkt wird die Unterstützung, wenn das Sehen und Hören beeinträchtigt ist. Unbeanstandet bleiben daneben das Prüfkriterium „Strukturierung des Tages, Beschäftigung, Kommunikation“ und die nächtliche Versorgung.

Die beste Bewertung erhält das Pflegeheim außerdem dafür, wie es neue Bewohner in der Eingewöhnungsphase begleitet. Auch mit schwierigen Bewohnern kommen die Pflegekräfte am Mariengrund offenbar gut klar, wie die jüngste Stichprobe ergeben hat.

Negative Ergebnisse

Ganz weiß ist die Weste in der Bergstraße allerdings noch nicht. Schwere Defizite bemerkten die Fachprüferinnen immer noch, wie schon vor knapp einem Jahr, bei der Wundversorgung. Bei zwei von drei überprüften Bewohnern fiel die Prüfung im Juli mangelhaft aus.

Erkennbare Defizite werden vermerkt in Bezug auf die Unterstützung bewegungseingeschränkter Bewohner. Auch bei der Körperpflege und der Medikamenteneinnahme gibt es noch Luft nach oben. Denn Mängel wurden zwar keineswegs bei allen, aber doch bei einzelnen Bewohnern registriert.

Was vor einem Jahr schlecht war

Trotz der mehr oder weniger großen Schwächen fallen die jüngsten Erkenntnisse in fast allen Belangen besser aus als vor einem Jahr, als das Haus am Mariengrund fast durchgängig so mies wie nur möglich abgeschnitten hat.

Besonders kritisch waren damals die Medikamenteneinnahme, die Wundversorgung, die Körperpflege, die nächtliche Versorgung, die Mobilitätsförderung und die Hilfe bei Inkontinenz. Auch bezogen auf die Versorgung mit Essen und Trinken und auf das Schmerzmanagement gab es vor einem Jahr schwache Noten.

„Wir haben uns zwar deutlich verbessert, sind aber noch nicht an unserem Ziel angelangt – der konsequenten Umsetzung unserer Standards“, räumt Tanja Kurz ein, Sprecherin der Münchener Korian-Gruppe, die das Pflegeheim in Brandenburg an der Havel betreibt.

Veränderungen brauchen Zeit

Das Unternehmen ist sich nach ihren Angaben bewusst, dass „Veränderungen der Prozesse, der Schnittstellen und der Kommunikation in und zwischen den Teams“ ihre Zeit brauchen. Tanja Kurz sieht das Heim zwar auf einem guten Weg, hält es aber für notwendig, „die angestoßenen Prozesse weiterhin eng zu begleiten“.

In den vergangenen Monaten habe Korian konsequent daran gearbeitet, hohe interne Standards zu implementieren. Kurz: „Prozesse wurden neu aufgesetzt, neue Strukturen geschaffen, Mitarbeiterinnen und Führungsteam eng begleitet.“

Korian belegt wieder

Als der schlechte Zustand des Pflegeheims Anfang des Jahres bekannt wurde, verzichtete der Heimbetreiber – auch in Abstimmung mit der staatlichen Heimaufsicht – darauf, neue Bewohner aufzunehmen, um sich erst einmal intern neu zu ordnen.

„Seit diesem Oktober belegen wir wieder, dabei stehen wir in engem Austausch mit den Behörden“, teilt die Korian-Sprecherin mit.

Johanna Schölzel ist Kauffrau im Gesundheitswesen. Unter ihrer Leitung ist vieles im Haus am Mariengrund offenbar besser geworden. Quelle: Tobias Wagner

Korian hatte sich etwa einen Monat, nachdem die MAZ über die Zustände berichtet hatte, von seiner Heimleiterin getrennt und Johanna Schölzel (ehemals Horn) mit der Leitung betraut. Das Leitungsteam ist den Angaben zufolge nun komplett.

Personelle Veränderungen

Neben dem neuen Führungs- und Qualitätsteam hat es der Korian-Gruppe zufolge, weitere personelle Veränderungen gegeben und in den vergangenen Wochen und Monaten seien viele neue Beschäftigte hinzugestoßen.

Somit kümmern sich rund 70 Frauen und Männer in Verwaltung, Pflege und Betreuung um die aktuell 81 Bewohner.

Was die Heimaufsicht sagt

„Hinsichtlich der Personalausstattung sind Verbesserungen eingetreten“, teilt Stefanie Schorsch auf Anfrage mit. Sie spricht für das Landesamt für Soziales und Versorgung, in dem die Heimaufsicht angesiedelt ist. Nach ihren Angaben sind im Haus am Mariengrund „ab Ende Oktober/November 2021 Neuaufnahmen von Bewohnerinnen und Bewohnern gestattet“.

Anfang des Jahres hatte es nicht nur Klagen über Vernachlässigung gegeben, sondern auch über Gewalt in der Pflege. Das Unternehmen räumte seinerzeit einen Fall ein.

Aktuell berichtet die Aufsichtsbehörde, dass eine Beschwerde geprüft worden sei und sich nicht bestätigt habe. Das gelte auch für die jüngste Beschwerde, in der es aber nicht um einen Fall von Gewalt gegangen sei.

