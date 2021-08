Brandenburg/H

Auf Krawall gebürstet zeigten sich viele Zuschauer am Montag auf der Wahlveranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen auf dem Neustädtischen Markt, als Anton Hofreiter vorbeikam, um Wahlkampf zu machen. Dass der Platz für derartige Auftritte selten gut geeignet ist, hätten die Grünen wissen können, nachdem selbst die Kanzlerin Angela Merkel vor vier Jahren fast niedergebrüllt wurde.

Von deutlich weniger Besuchern und vergleichsweise leiser wurde Hofreiter von Beginn an beschimpft und ausgebuht. Die Polizei zeigte Präsenz und nahm in einer Linie Aufstellung vor den selbst ernannten „Querdenkern“ und Aktivisten von „Brandenburg steht auf“. Gegen den lautstarken Lärm unternahmen sie nichts. Hofreiter blieb locker und appellierte an alle, die es hören wollten, auf jeden Fall „demokratisch zu wählen“, und stellte kurz die politischen Ziele der Grünen dar. Er antwortete trotz des Lärms auf alle Fragen.

Von Heike Schulze