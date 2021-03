Brandenburg/H

Ganz schlecht gelaufen ist ein mitternächtlicher Ausflug für einen Radfahrer in der Gördenallee. Am Dienstag um 23.55 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Radler, weil er mit einem nicht funktionierenden Rücklicht unterwegs war. Das teilte Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn von der Polizeiinspektion in Brandeburg an der Havel am Mittwoch mit.

Die Beamten nahmen bei der Kontrolle nicht nur das Fahrrad sondern auch den Radler unter die Lupe. „Auf Nachfrage, händigte der junge Mann freiwillig eine Tasche aus, an der sich Anhaftungen von Betäubungsmitteln befanden“, so Cornelia Hahn. Daraufhin schauten die Polizisten noch genauer hin und entdeckten eine geringe Menge an Amphetaminen. Die weitere Bearbeitung des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz übernimmt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZ