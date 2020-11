Brandenburg/H

Eine Radfahrerin hat am Donnerstag um 14.25 Uhr in Brandenburg an der Havel bei einem Unfall Verletzungen erlitten. Ein VW-Fahrer hatte die Frau an der Ecke Brahmsstraße/ Schwarzer Weg übersehen und war mit ihr zusammengestoßen. Die 64-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Gegen den Fahrer ermittelt nun die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Es entstand ein Schaden von 1600 Euro.

Von MAZ