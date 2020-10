Brandenburg/H

Es dürfte nur wenige Radfahrer in Brandenburg an der Havel geben, die noch nie in Konflikt geraten sind mit den Straßenbahnschienen in den zentralen Einkaufsstraßen der Innenstadt. Vor allem in der Haupt- und in der Steinstraße, aber auch in der Plauer Straße und der Ritterstraße.

Aus diesem Grund haben die Stadtverordneten am Mittwoch den Beschluss gefasst mit dem Ziel, dass die Radfahrer besser geschützt werden.

Im ersten Schritt beauftragen die Stadtverordneten die Verwaltung gemäß dem Antrag von CDU, SPD und Freien Wählern, die Gefahrenstellen für Radfahrer in der Innenstadt zu identifizieren, an denen sie Straßenbahnschienen queren müssen.

Ergebnisse bis März

Wie SPD-Mann Werner Jumpertz in der SVV-Sitzung sagte, erwarten die drei Antragsteller vom Rathaus dazu eine Vorlage im kommenden März.

Ideen, wie die genannten Straßen mit Schienen für Radler sicherer werden könnten, konzentrieren sich in der Verwaltung bisher auf einen Ansatz: die Pflasterbeläge durch geschnittenes und geflammtes Großpflaster zu ersetzen, wie in einigen Abschnitten der Hauptstraße geschehen.

„Die ebenen Pflasterköpfe verbessern die Befahrbarkeit deutlich“, schreibt die Verwaltung auf die Anfrage der Linken-Stadtverordneten Heike Jacobs hin. Dennoch bleibe ein Gefahrenpotenzial beim Überfahren der Schienen in Parallelrichtung, insbesondere auch beim Befahren von Gleiswechseln, Weichen und an Bordanlagen.

Radfahrer sollen aufpassen

Die Verwaltung sieht weniger sich selbst in der Pflicht. Vielmehr müssten Radfahrer angesichts dieser Probleme sehr aufmerksam sein und angepasst fahren.

Ein weiterer Austausch der gewölbten Großpflastersteine gegen geschnittenes Pflaster ist den Angaben zufolge geplant, wenn dafür Geld im Haushalt der Stadt oder im Wirtschaftsplan der Verkehrsbetriebe Brandenburg bereitgestellt wird.

Eine andere Verbesserung ist offenbar zu teuer: die Einlage von Gummiprofilen in die Schienen, die sich bei Überfahrt der Straßenbahn verdrängen lassen und danach wieder in ihre ursprüngliche Form zurückgehen.

Zu teuer: Profile in den Schienen

Die Verwaltung hat das geprüft und erwogen, aber nicht realisiert „wegen nicht ausgereifter technischer Lösung und sehr hoher Umrüstungskosten“. Zehn Meter Hauptstraße würden angeblich rund 100.000 Euro kosten.

Heike Jacobs hat die Verwaltung nach den Radfahrunfällen und Notrufeinsätzen in der Hauptstraße in den Jahren 2018 bis 2020 gefragt. Dabei hat sie solche Unfälle im Sinn, bei denen Straßenbahnschienen eine Rolle gespielt haben.

Kein Überblick bei Schienenunfällen

Die Verwaltung gibt dazu keine Auskunft, weil ihr nur die Unfallstatistik der Polizei vorliegt. Das Rathaus führt offenkundig nur Unfälle auf, bei denen die Schienen keine Rolle gespielt haben.

Die elf registrierten Radunfälle seit 2018 haben andere Gründe wie einen Fahrfehler des Radlers oder Alkoholeinfluss..

