Brandenburg/H

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in der Brandenburger Altstadt verunglückt. Ersten Zeugeninformationen an die Polizei sollte sie dort mit einem Lkw zusammengestoßen und mitgeschleift worden sein.

Als Rettungskräfte und Polizei am Unfallort in der Plauer Straße eintrafen, stellte sich der Unfall zum Glück als nicht ganz so dramatisch dar.

Die 39 Jahre alte Frau hatte die Kontrollen über ihr Fahrrad verloren, weil sie in Kontakt geriet mit dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Lastwagens. Sie geriet im nächsten Moment mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschienen der Plauer Straße und stürzte.

Ambulant versorgt

Die Radfahrerin wurde nach Angaben von Polizeisprecher Oliver Bergholz leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um sie, sodass sie nach ambulanter Behandlung nicht ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

Von MAZ