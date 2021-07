Brandenburg/H

Eigentlich befindet sich das Neubauprojekt in der Brandenburger Innenstadt nach 20 Jahren Wartezeit auf der Zielgeraden. Der Baukran soll in der nächsten Woche zur Straße am Gorrenberg anrücken und frei Monate lang bleiben. Denn an der Ecke zur Wollenweberstraße soll ein zweieinhalbgeschossiges Wohngebäude mit acht Maisonette-Wohnungen und einer kleineren Gewerbeeinheit entstehen.

Alles gut also? Im Moment scheint es nicht so. Von einem Baustopp möchte Bauherr Klaus Peter Tiemann nicht reden. Er spricht von einem Disput mit der Bauverwaltung und von „Irritationen“. Die Brandenburger Stadtverwaltung möchte sich mit Rücksicht auf ein laufendes Verfahren nicht äußern und verweist an den Bauherrn.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der bekannte Brandenburger Unternehmer Klaus-Peter Tiemann hat das Bauprojekt auf dem rund 900 Quadratmeter großen Grundstück unweit des Theaterparks gemeinsam mit seiner Ehefrau, der nicht minder bekannten früheren Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann, in Angriff genommen und wünscht sich einen zügigen Baufortschritt gemäß der Baugenehmigung.

Irritationen

Für die erwähnten Irritationen hat der Bauherr durchaus eine Erklärung, wenngleich er nicht ganz versteht, warum die Verwaltung das Thema nicht im klärendem Gespräch mit ihm löst. Daran gehindert habe nur der Umstand, dass in der Bauverwaltung auf seinen Anruf hin niemand den Telefonhörer hochbekommen habe. Man sei der Diskussion aus dem Weg gegangen.

Wo also liegt der Hund begraben? Klaus Peter Tiemann zufolge geht es um die Pfahlgründung des Neubaus. In der ursprünglichen Fassung der Baugenehmigung seien 600 Millimeter dicke sogenannte „Vollverdrängungspfähle“ festgelegt gewesen. Doch davon seien seine Frau und er in Abstimmung mit den Statikern und Archäologen nach einer entsprechenden Analyse der Gründung längst abgerückt.

Dünnere Pfähle

Schon im vergangenen Dezember sei geklärt worden, dass die Pfähle deutlich dünner sein müssen. Gemeinsam mit dem Stadtarchäologen Joachim Müller und dem Landesarchäologen Ralf Lehmpfuhl habe man eine „exzellente Lösung“ gefunden. Auch aus der Verwaltung heraus, werden die intensiven Gespräche mit den Archäologen bestätigt.

Die anfangs vorgesehene Gründung wurde verworfen, die nun zur Gründung ins Erdreich eingelassenen Pfähle sind lediglich 380 Millimeter dick. Auf diese Weise soll die archäologische Situation im Erdreich nicht gestört und auch die Statik der benachbarten alten Gebäude nicht durch ein Abrutschen gefährdet werden.

Verärgerung über Disput

Klaus-Peter Tiemann mutmaßt, dass die Änderung zwar in der Bauverwaltung bekannt sei, dort aber vielleicht nicht jede Stelle erreicht haben könnte. Im Übrigen gebe es nur eine geringfügige Änderung in einem späteren Baustadium. Ein zunächst vorgesehenes Fenster in einem Obergeschoss solle nun nicht gebaut werden.

Über den bestehenden Disput äußert sich der Bauherr etwas verärgert, wenn er sagt, dass „man sich uns verweigert hat“. Doch auch wenn er sich ungerecht behindert sieht, vertraut er auf eine Klärung und Lösung gleich zu Anfang der Woche. Zuvor wird das Ehepaar Tiemann der Verwaltung seine Position am Wochenende schriftlich darlegen, um den Sachverhalt aufzuklären.

Der Konflikt im Jahr 2013 Das Gelände des etwa 900 Quadratmeter großen innerstädtischen Grundstückes hatte das Ehepaar Tiemann von der Stadt, der Wobra und Privatbesitzern vor mehr als zwanzig Jahren gekauft und die Brache danach für Parkplätze genutzt. Über das Areal, auf dem Tiemanns nun das Projekt „Wohnen am Theaterpark“ verwirklichen wollen, war vor acht Jahren kommunalpolitisch diskutiert worden. Durchaus heftig. Seinerzeit ging es um den Vorwurf der Grünen-Stadtverordneten Martina Marx, die Stellplatzanlage würde seit Ende 2008 ohne gültige Genehmigung und damit baurechtswidrig betrieben. Im Vertrag für die 375 Quadratmeter städtische Flächen war geregelt worden, dass spätestens Ende 2008 eine Bebauung entsprechend den sanierungsrechtlichen Zielen zu errichten sei. Anfang 2015 und im Sommer 2017 stellten Klaus-Peter Tiemann und sein Architekt Uli Krieg Entwürfe für den Neubau am Gorrenberg/Ecke Wollenweberstraße vor.

Das Kommunikationsproblem lässt sich nach Tiemanns Einschätzung doch lösen, um voranzukommen. Klarheit wäre auch für die Nachbarschaft wichtig. Bekanntlich schränkt das Bauvorhaben den Verkehr rund um Gorrenberg und Wollenweberstraße ein, wenn der Kran anrückt, wie bestellt, und Platz beansprucht.

„Schnurgerade durchziehen“

Werden Tiemanns nun zurückgeworfen in ihrem Bauvorhaben? „Wir wollen es schnurgerade durchziehen“, versichert der Unternehmer. Vor dem Winter möchte er das Gebäude geschlossen haben, um drinnen weitermachen zu können.

Noch Tage zu diskutieren wäre aus seiner Sicht ein Verlust. Doch er vertraue darauf, dass die Verwaltung dazu da ist, zu unterstützen und nicht zu verhindern. Rechtlich wehren würde er sich nur, wenn es gar nicht anders ginge. Tiemann: „Aber diese Karte zieht man ungern.“

Von Jürgen Lauterbach