Brandenburg/Havel: Rathaus nicht beunruhigt wegen hoher 7-Tage-Inzidenz

Über viele Monate war die Stadt Brandenburg an der Havel so etwas wie der Musterknabe in Deutschland und im Bundesland Brandenburg, was die Zahl der Coronavirus-Infektionen angeht.

Doch in jüngster Vergangenheit hat sich das etwas geändert. Am 29. Januar meldete die Stadt Brandenburg an der Havel als aktuellsten Wert eine vergleichsweise hohe 7-Tage-Inzidenz von rund 198 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

Diese Inzidenzzahl sagt aus, wie viele Menschen in Brandenburg an der Havel in sieben Tagen neu erkrankt sind, und zwar nicht in absoluten Zahlen. Das geschieht bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner, damit sich der Wert mit anderen Regionen vergleichen lässt.

Inzidenzwert in Potsdam nur halb so hoch

Zur gleichen Zeit liegen die Vergleichswerte in der Nachbarschaft deutlich geringer. Potsdam gibt seine 7-Tage-Inzidenz mit 98 Fällen pro 100.000 Einwohner an, das Havelland mit 137 Fällen und Potsdam-Mittelmark am Wochenende noch mit 105 Fällen. Am Montag liegt die Inzidenz dort bei 96 Fällen, an diesem Dienstag sinkt sie auf 76.

Die wie Brandenburg an der Havel kreisfreie Stadt Cottbus weist eine Inzidenz von 165 auf. In der Oderstadt Frankfurt ist sie dagegen am 29. Januar mit 216 sogar noch höher gewesen als in der Havelstadt Brandenburg.

Für das gesamte Land Brandenburg liegt der Wert zuletzt bei 123,3 (Stand: 1. Februar).

Zufällige Statistikausschläge

Rathaussprecher Jan Penkawa warnt davor, die Inzidenzzahl überzubewerten. Sie bilde nur eine Momentaufnahme ab, die von zufälligen Ausschlägen nach oben oder unten beeinflusst sein kann, sagt er nach einem Gespräch mit Brandenburgs Amtsärztin Tatjana Wegert.

Ein solcher kurzfristiger statistischer Ausschlag sei in Brandenburg an der Havel zu verzeichnen gewesen, weil auf einen Schlag viele Bewohner von Haus Wilhelmsdorf sich mit dem Virus angesteckt haben.

Einfluss aus Wilhelmsdorf

Dort war am 22. Januar bekannt geworden, dass sich 37 Bewohner und drei Mitarbeiter mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert hatten. In einer kleineren Stadt wie Brandenburg schlage ein solcher Wert statistisch besonders durch, so Penkawa.

In den einwohnerstärkeren Landkreisen und in der Landeshauptstadt mache sich ein solches punktuelles Infektionsgeschehen statistisch weniger bemerkbar, wenn hochgerechnet wird auf 100.000 Einwohner.

Geringster Wert

Für aussagekräftiger hält die Stadtverwaltung die Zahl der Corona-Infizierten seit dem Beginn der Pandemie im vergangenen März. Die seit dem ersten laborbestätigten Fall zusammengerechnet 1357 Fälle in der Stadt stellten den geringsten Wert im ganzen Land Brandenburg dar.

Das Rathaus halte diese Zahl auch für aussagekräftiger als den Blick auf die vergangenen drei Monate, in denen die Infektionszahl mit der zweiten Welle sprunghaft gestiegen ist (siehe Abbildung).

