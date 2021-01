Brandenburg/Havel: Reiseverbot aufgehoben – Inzidenzwert unter 200

Brandenburg/H

Endlich wieder raus aufs Land: Die Einwohner von Brandenburg an der Havel dürfen ab Donnerstag, 21. Januar, wieder wegfahren. Das Reiseverbot über den 15-Kilometer-Radius hinaus ist dann vorerst gefallen. Der Grund ist das Sinken des Inzidenzwertes für die Dauer der vergangenen fünf Tage unter die kritische Grenze von 200. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit.

Oberbürgermeister Scheller : Vorsicht ist weiter geboten!

„Das ist eine gute Nachricht, aber mit einer Inzidenz von 191,18 ist die Unterschreitung denkbar dünn“, erklärt Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) auf der Internetseite der Stadt dazu. „Wir bleiben deshalb alle weiterhin aufgerufen, unsere Kontakte zu reduzieren und vorsichtig zu bleiben“, so Scheller weiter.

Anzeige

Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. In der so genannten Eindämmungsverordnung gegen die Corona-Pandemie ist festgelegt, dass in kreisfreien Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz ab 200 ein Reiseverbot über 15 Kilometer über die Gemarkungsgrenze hinaus gilt. In Brandenburg an der Havel war das Reiseverbot am Montag, 11. Januar, in Kraft getreten.

Von hms