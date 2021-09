Brandenburg/H

Am Samstag, 25. September, um 20 Uhr wird in der St. Johanniskirche in Brandenburg an der Havel das deutschsprachige Album „Alles im Blick“ von Robby Schulze & Band vorgestellt und anschließend mit einer großen Record-Release-Party gefeiert.

Für das Album hat Robby Schulze wieder eng mit den Musikern Christoph Küpper, Sebastian Peschke, Jenny Rölecke, Sebastian Hillmann, Marco Philipp und Sören Stanchera zusammengearbeitet.

Viele Geschichten der letzten sechs Jahre haben in diesem Werk Platz gefunden – deshalb hat Robby Schulze sein neues Album „Alles im Blick“ auch als musikalisches Tagebuch betitelt.

Robby Schulze spielt in der Johanniskirche

Wie genau das Album entstanden ist und welche Erlebnisse der leidenschaftliche Musiker damit verbindet, wird Robby Schulze beim Record-Release-Abend in der Johanniskirche in einem Interview mit Tobias Borchers verraten.

Tickets für die Record-Release-Party gibt es in der MAZ-Ticketeria, in der Hauptstraße 8. Die Veranstaltung findet unter der 3G-Regel statt. Weitere Infos dazu gibt es beim Ticketkauf.

Von MAZ