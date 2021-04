Brandenburg/Havel

Polizisten haben am späten Freitagabend in der Augustastraße einen Mann kontrolliert, der mit einem E-Roller unterwegs war – Volltreffer! Der 28-jährige Brandenburger fuhr nicht nur auffällig, sondern stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Er pustete sich auf 1,28 Promille Atemalkohol. Auch ein Cannabis-Test schlug positiv an. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

Von Frank Bürstenbinder