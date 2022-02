Brandenburg/H

Die SPD-Fraktion in Brandenburg an der Havel greift ein Wahlversprechen auf. An diesem Mittwoch soll der städtische Haushalt in der Stadtverordnetenversammlung beraten werden.

Die Sozialdemokraten wollen den kostenfreien Schülertransport in der Stadt. Die Verwaltung soll die elternbeitragsfreien Tickets vom Schuljahr 2023/24 an vorbereiten.

Bisher müssen die Eltern der rund 8800 Schüler der Stadt 40 Prozent der Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln bezahlen. Das sind 137 Euro für die Azubi-Jahreskarte für den Tarifbereich AB, die regulär 331 Euro kostet, oder wahlweise 12,60 von 31,50 Euro für eine Monatskarte AB.

Die SPD-Fraktion spricht von einer zusätzlichen finanziellen Belastung für viele Familien. Sie verweist auf die Landkreise Spree-Neiße und Dahme-Spreewald, in denen es schon eine kostenfreie Schülerbeförderung gebe.

Bisher beteiligen sich die Eltern mit 40 Prozent an den Monats- oder Jahreskarten ihrer Kinder.

„Mit dem elternbeitragsfreien Schülerverkehr vom Wohnort zur Schule und zurück wird unsere Stadt noch familienfreundlicher und gleichzeitig unsere Schülerinnen und Schüler mobiler“, heißt es im Antrag der SPD.

Nicole Näther: Gleichbehandlung

Für die SPD-Stadtverordnete Nicole Näther dient die Initiative zudem der Gleichbehandlung mit Schülern, die außerhalb der Stadtgrenzen wohnen. Denn der Landkreis Potsdam-Mittelmark trage immerhin die notwendigen Fahrtkosten für den Schulweg zur zuständigen beziehungsweise kostengünstigsten erreichbaren Schule der gewählten Schulform.

Wer also zum Beispiel in Krahne wohnt und aufs Brecht-Gymnasium in Brandenburg an der Havel geht, muss für die Fahrten zwischen Wohnort und Schule nichts bezahlen, während die Eltern in Brandenburg an der Havel Schüler 40 Prozent des Fahrpreises zuschießen müssten, erklärt Näther.

Unterschiede in der Brielower Aue

Besonders augenfällig ist die Ungleichbehandlung in ihren Augen am Beispiel Brielower Aue abzulesen. Schüler auf der linken Straßenseite wohnen auf Stadtgebiet, die Eltern zahlen 137 Euro im Jahr für die Fahrten zur Schule. Schüler auf der rechten Straßenseite wohnen im Landkreis und müssen für die Fahrten so lange nichts bezahlen, wie sie auf die nächstgelegene Schule gehen.

Ähnlich verhält es sich laut Näther mit Plaue (oder Kirchmöser) und Wusterwitz. Eltern von Schülern aus Plaue müssen in die eigene Tasche greifen, Eltern aus Wusterwitz nicht, solange ihre Kinder sich nicht für zu weit entfernte Schule entschieden haben.

Weitere Anträge zum öffentlichen Nahverkehr Auch die AfD-Fraktion macht den öffentlichen Nahverkehr zum Thema in den aktuellen Haushaltsberatungen. Ihre Zielgruppe sind Schichtarbeiter, denen zu bestimmten Zeiten keine Busse und Bahnen zur Verfügung stehen und die daher aus den eigenen Pkw angewiesen sind. Zuschüsse des Bundes könnten für die Einrichtung von „Schichtbussen“ verwendet werden, findet die AfD. Zuvor aber sollte die Verwaltung mit den Verkehrsbetrieben in einer Umfrage an den großen Industriestandorten ermitteln, wie viele Mitarbeiter aus welchen Stadtteilen und zu welchen Zeiten zur Arbeit oder nach Hause müssen und ob sie bereit wären, Busse und Straßenbahnen zu nutzen. In eine ähnliche Richtung geht ein Antrag von CDU, SPD und Freien Wählern. Die drei Fraktionen wünschen sich eine Darstellung, wie der öffentliche Nahverkehr in der Stadt in den nächsten fünf Jahren mit Unterstützung des Bundes gestärkt werden könnte, auch im Hinblick auf Taktverdichtung, neue Erschließungen und touristische Angebote.

Die Verwaltung empfiehlt den Stadtverordneten gleichwohl, den SPD-Antrag abzulehnen. Sie argumentiert, dass die Schülerbeförderung auch in der Stadt unentgeltlich sei und Eltern nur dafür abgeschöpft werden, dass ihre Kinder die Zeitkarte auch jenseits der Unterrichtszeiten nutzen können.

Unterschiede in Brandenburg an der Havel

Außerdem findet das Rathaus die SPD-Initiative zu teuer und auch irgendwie ungerecht. Denn Schüler, die zu nah an ihrer Schule wohnen, haben keinen Beförderungsanspruch und daher kein Recht auf eine günstige AB-Zeitkarte. Die betroffenen Schüler hätten im Gegensatz zu den anderen den Nachteil, dass sie die Vorteile einer Schülerfahrkarte in ihrer Freizeit nicht nutzen können.

