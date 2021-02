Brandenburg/H

Der Einsatz von Kleiderursel Nancy Petsch und ihrem Team ist über die Grenzen der Stadt Brandenburg an der Havel hinaus bis ins Havelland bekannt. Dort organisieren sich in den Sozialen Medien ebenfalls Menschen, die anderen helfen möchten. Seit über einem Jahr sammelt das Netzwerk „Falkensee hilft“ im gesamten Havelland und dem Raum Oranienburg Sach- und Geldspenden für sozial Schwache in der Region und unterstützte schon die Tafeln, ABC-Schützen und Familien.

Über die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) bekam die Netzwerk-Initiatorin Doreen Gutsche-Becker aus Schönwalde/Glien nun Kontakt zum „Team Kleiderursel“ in Hohenstücken. Mit insgesamt 31 Säcken voller Kleidung und weiteren Sachspenden fuhren Doreen Gutsche-Becker, der Falkenseer Rainer Ganser und die Dallgow-Döberitzerin Nadine Göbelsmann, unterstützt durch zwei Senioren aus Oranienburg, in Richtung Brandenburg.

„Nicht reden – machen, ist unser Motto“, sagt Doreen Gutsche-Becker. „Das Netzwerk wird vor allem durch Havelländer Frauen unterstützt. Die Resonanz nach dem aktuellen Spendenaufruf war groß. Wir haben vor allem warme Wintersachen gesammelt. Menschen brachten die Spenden oder wir haben sie abgeholt. Die Kleidung wurde geprüft und sortiert“, so Gutsche-Becker.

Doreen Gutsche-Becker (re.) und die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (li.) brachten benötigte Sachspenden zum „Team Kleiderursel“. Quelle: Uwe Hoffman

„Über unsere Hilfsgruppe berichten wir regelmäßig über die verschiedenen Hilfsaktionen und posten auch Fotos von der Übergabe. So sieht jeder Spender, wo seine Hilfe ankommt.“ Neben Kleidung und Spielzeug gab es auch eine besondere Sachspende für das Team in Hohenstücken: drei gebrauchte Laptops. „Gerade im Homeschooling ist es wichtig, dass Schüler in sozial schwachen Familien nicht ‚abgehängt’ werden, weil sie keine eigenen Endgeräte nutzen können“, sagt Gutsche-Becker. „Unsere Techniker Andreas Grünwald und Olaf Thürnagel aus Falkensee haben die Geräte vorher durchgesehen und ertüchtigt.“

Die Freude beim „Team Kleiderursel“ über die Spenden war groß. „Man kann die Augen vor Armut nicht verschließen. Und gerade hier in Hohenstücken ist die Armut überdurchschnittlich hoch. Wir fangen an, wo andere aufhören. Wir sammeln vor allem in der Stadt Brandenburg und wurden seit Gründung durch die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann unterstützt“, schildert Nancy Petsch die ehrenamtliche Arbeit ihres Teams.

Hilfsprojekt seit 2017

„Coronabedingt öffnen wir unsere Ausgabestelle hier in der Sophienstraße derzeit jeden Freitag, nach telefonischer Terminvereinbarung, für eine Stunde. Wir kooperieren mit Familienhilfsangeboten in der Stadt und den Streetworkern. Aber auch aus Berlin kamen schon Anfragen, gerade jetzt nach warmer Winterbekleidung für Männer.“ Im Dezember 2017 initiierte die Team-Leiterin das Hilfsprojekt vor Ort, zu dem sechs Frauen und zwei Männer zu den aktiven Mitgliedern gehört. Die älteste Helferin ist 63 Jahre.

Auf insgesamt 73 Quadratmetern finden Hilfebedürftige Kleidung, Spielzeug und weitere Sachspenden. Die Räume stellen die Verkehrsbetriebe zur Verfügung. „Unsere Sachen haben uns liebe Menschen geschenkt, und wir schenken sie Euch“, lautet das Motto des „Team Kleiderursel“.

Kontakt für Spender

Das Hilfsnetzwerk aus dem Havelland wird auch weiterhin das „Team Kleiderursel“ und weitere Hilfsprojekte in der Region unterstützen. Per E-Mail doreen892@freenet.de oder Facebook „Doreen Gutsche-Becker“ kann man Kontakt zum Hilfsnetzwerk aufnehmen und Spenden abgeben. Gesucht wird unter anderem Kleidung, Spielzeug und technische Geräte, die nicht mehr benötigt werden, wie Laptops oder Drucker. Das „Team Kleiderursel“ erreicht man unter Telefon 0174/192 48 38.

Von Uwe Hoffmann