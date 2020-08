Brandenburg/H

Die etwas wundersame Geschichte der wiederbelebten Kirche in der Walzwerksiedlung geht weiter. Am 26. September wollen Pastor Hans-Martin Richter und seine Mitstreiter von der Sankt-Martin-Gemeinschaftskirche Brandenburg zum Spaten greifen.

Ein neuer Bauabschnitt steht an: der Teilabriss und die Rundum-Sanierung des direkt neben der Kirche gelegenen Gemeindehauses. Entstehen soll für knapp eine Million Euro das neue barrierefreie Gemeindehaus von Sankt Bernhard.

Erster Spatenstich am 26. September

Den ersten Spatenstich in der Thüringer Straße will der ehemalige Bischof Wolfgang Huber miterleben und auch Oberbürgermeister Steffen Scheller wird am 26. September freudig erwartet.

Die Sankt Bernhard Kirchengemeinde, die sich in den vergangenen Jahren mit vielen Angeboten und ihrer Gastfreundschaft einen Namen in der Walzwerksiedlung gemacht hat, muss also viel Geld in die Hand nehmen.

Dafür sammelt die Gemeinde offenbar erfolgreich Spenden, mehr als 300.000 Euro sind zusammengekommen. Den Rest will sie über Kredite finanzieren.

Altbauten sind schadstoffbelastet

Ein Grund für die relativ hohen Sanierungskosten ist die Belastung des alten, noch ungenutzten Gebäudes mit schädlichen Klebersubstanzen. „Das ganze Parkett muss raus“, berichtet Hans-Martin Richter, der das Gemeindeleben mit seiner Ehefrau Beate, dem Vereinsvorsitzenden Oliver Ahlfeld und anderen engagierten Christen auf- und ausgebaut hat.

Der kleine Zwischenbau direkt neben der Kirche wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Der sich daran anschließende größere Gebäudeteil wird saniert und innen komplett umgebaut. Das Dach wird nach Angaben des Pastors um einen halben Meter erhöht.

Die Baugenehmigung liegt vor. Die Pläne stammen von einem gut befreundeten Architekten aus Süddeutschland, der Sankt Bernhard mit seiner Arbeit glatte 100.000 Euro Kosten spart.

Studenten ins einstige Priesterhaus

Das ehemalige Priesterhaus ist schon renoviert. Dort könnten Studenten enziehen, am liebsten christlich geprägte. Quelle: Rüdiger Böhme

Bereits abgeschlossen sind die Sanierungs- und Umbauarbeiten am ehemaligen Priesterhaus, einem frei stehenden zweistöckigen Wohnhaus. Dort soll nach Jahren des Leerstands wieder gewohnt werden, dort kann am liebsten Studentenleben einziehen.

Das Haus hat fünf Wohneinheiten und eigne sich für eine Wohngemeinschaft aus Frauen und Männern, die an der TH Brandenburg oder an der Medizinhochschule MHB studieren, verrät Helmut Matthies, der in der Gemeinde und im Förderkreis der Sankt-Bernhard-Gemeinde aktiv ist.

Die letzte und vermutlich größte bauliche Aufgabe wartet noch auf die evangelischen Christen: die Sanierung der denkmalgeschützten Kirche mit ihren hundert Sitzplätzen, die Stahlarbeiter um 1930 gebaut haben.

Versehentliches Ebay-Angebot

Die katholische Kirche wurde bis zum letzten Gottesdienst im Jahr 2014 genutzt. Durch ein Versehen wurde sie auf der Online-Handelsplattform Ebay zum Verkauf angeboten. Das Ehepaar Richter wurde aufmerksam auf die Kirche, wollte sie erst gar nicht kaufen.

Doch der Kontakt zur katholischen Kirchengemeinde und zu Pfarrer Matthias Patzelt blieb bestehen. Als der Verkaufspreis von 130.000 auf 60.000 Euro gesenkt wurde, kaufte ein eigens gegründeter Verein das Gotteshaus.

Die Kirche in der Walzwerksiedlung wurde vor rund 90 Jahren gebaut. Quelle: JACQUELINE STEINER

Am 8. Juli 2017 weihte Generalsuperintendentin Heilgard Asmus die Gemeinschaftskirche Sankt Bernhard ein. Das Begegnungszentrum ist ein Projekt der Evangelischen Kirche und gehört zum Gemeinschaftswerk der Landeskirche Berlin-Brandenburg.

Gleich gegenüber in der Frankenstraße hat die Gemeinde ehemalige Geschäftsräume gemietet. In dem „Vis-à-Vis“ genannten Begegnungszentrum finden regelmäßig Veranstaltungen und Treffen für alle Generationen statt.

Unabhängig von religiöser Zugehörigkeit wenden sie sich an alle Bewohner der Walzwerksiedlung und füllen damit soziale Angebotslücken in dieser Wohnsiedlung.

Von Jürgen Lauterbach