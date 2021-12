Brandenburg/H

In der St. Gotthardtkirche in Brandenburg an der Havel findet am Sonntag, 19. Dezember, um 17 Uhr ein Konzert zum Advent mit dem Titel „Die Nacht ist die Antwort“ statt.

Katharina Burges und Sara Pieper spüren dem Geheimnis der Weihnacht nach und singen bekannte sowie unbekannte Weihnachtsmelodien in verschiedenen Sprachen. Es werden Werke von Mozart, Schumann und Pergolesi zu Gehör gebracht. Am Piano begleitet Zoya Kretschmann das Duo.

Zoya Kretschmann (v.l.), Sara Pieper und Katharina Burges geben ein Konzert in der Gotthardtkirche. Quelle: promo

Tickets sind für neun Euro, ermäßigt sieben Euro zu haben. Die Eintrittskarten gibt es in der St. Gotthardtkirche, in der MAZ-Ticketeria in der Hauptstraße 8 und an der Abendkasse. Es gilt die 2G-Regel. Konzertbesucher werden gebeten, entsprechende Nachweise bereitzuhalten.

Von MAZonline