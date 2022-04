Brandenburg/H

Die Wirtschaft boomt zwischen Grünheide, Ludwigsfelde, Potsdam und Magdeburg. Einzig an der Stadt Brandenburg an der Havel ging der Entwicklungsboom im produzierenden Bereich bisher – von kleineren positiven Ausnahmen abgesehen – vorbei. Das könnte sich in den kommenden zehn Jahren ändern.

Wie die MAZ berichtete, geht aus dem Entwurf des „Regionalplans Havelland-Fläming 3.0“ hervor, dass es weit und breit für „großflächige gewerblich-industrielle Vorsorgestandorte“ im 6800 Quadratkilometer großen Westbrandenburg nur einen interessanten Standort gibt: Die Flächen zwischen der Autobahn A 2, Bundesstraße 102, Paterdamm, Göttin sowie auf der anderen Seite der Autobahn in Richtung Rotscherlinde. Das Gros der Fläche liegt im Stadtgebiet, zu einem kleinen Teil auf der Gemarkung von Kloster Lehnin. Fast alles ist Wald.

Für Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller ist das ein „Hoffnungsstreifen am Horizont“, wie er verriet. Dort seien mehrere hundert Hektar Fläche für eine gewerbliche Großansiedlung vorhanden, die wohl auch für eine industrielle Nutzung geeignet seien.

Die Regionale Planungsgemeinschaft hält das beschriebene Gebiet für geeignet um dort einen großen Investor anzusiedeln denn die Flächen sind relativ siedlungsfern, sie haben mindestens 1000 Meter Abstand zu bewohnten Gebieten.

400 Hektar an der Autobahn

Durch die A2 und die Bundesstraße gibt es eine sehr gute Verkehrsanbindung. Und die 400 Hektar große Fläche wird wahrscheinlich nicht vollständig für die Industrienutzung gebraucht. Der verbleibende Wald schützt vor Lärm.

„Ich denke nicht, dass ein großer Logistiker die erste Wahl für uns und die Region wäre“, sagt Steffen Scheller. Aber „ein Industriebetrieb, womöglich Hochtechnologie, wären ein Segen für uns und die Stadt. Zumal immer mehr große Produzenten in den heimischen Markt zurückwollen“, ist der Oberbürgermeister überzeugt.

Für Scheller erscheint es „als durchaus möglich“, dass in der Folge von Industrieansiedlungen wie Tesla und Intel auch andere Großunternehmen in die Region drängen. Entsprechende Hinweise von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) auf Interessenbekundungen hatte es zuletzt gegeben.

Woidke besucht die Havelstadt wieder

Wie Scheller sagt, wird das Landeskabinett am 28. Juni in der Stadt Brandenburg tagen. Teil des Programms ist auch eine Arbeitsberatung mit der Stadtspitze. Spätestens dann will der OB auch MP Dietmar Woidke und den Ministern gegenüber deutlich machen, wie wichtig eine Ansiedlung vor den Toren der Stadt für die Zukunft derselben sei.

Parallel dazu will Scheller Gespräche mit dem Lehniner Bürgermeister Uwe Brückner führen, in dessen Gemarkung auch größere Teile des möglichen Industriegebietes fallen würden.

Die SPD hatte sich mit einem Fragenkatalog zu der Ausweisung der großen Ansiedlungsfläche an Scheller gewandt. Die Beantwortung der Fragen wurden den Stadtverordneten am Mittwoch übergeben. Scheller: „Vieles lässt sich noch nicht beantworten. Wir stehen ja ganz am Anfang.“ Es werde Zielkonflikte geben, ist der OB überzeugt.

Scheller: Zielkonflikte lösbar

Doch im Sinne einer langfristigen Entwicklung der Stadt würden die zu lösen sein, glaubt er. Sowohl die CDU als auch die SPD hatten seit Jahren dafür geworben, die Stadt Brandenburg zu einer „wachsenden Stadt“ zu machen. Scheller: „Ich bin überzeugt: Wir haben extrem gute Chancen etwas Großes hierherzubekommen. Darauf müssen wir uns vorbereiten.“

