Brandenburg/H.

Jetzt könnte es nach fast zwei Jahren Streit um die offenen Beigeordnetenstellen und die fehlenden Mehrheiten in der SVV ganz schnell gehen. Nachdem Oberbürgermeister Steffen Scheller nach langem Hin und Her von der SVV doch den Segen dafür bekam, die Riege der Beigeordneten auf vier auszuweiten, lief Anfang März die Bewerbungsfrist für die noch offenen Stellen aus. Inzwischen sind die Unterlagen gesichtet und in den zurückliegenden Tagen wurden mit fünf Bewerbern Gespräche geführt.

Gesicherte Informationen der MAZ

Offiziell ist noch nichts. Doch wie die MAZ erfuhr, wird Scheller am Montag dem Ältestenrats der Stadt und später dem Hauptausschuss seine Vorschläge unterbreiten. Wenig überraschend wird der Vize-Landrat vom Jerichower Land Thomas Barz (CDU) als neuer Finanzbeigeordneter präsentiert. Barz war in der Dezember-SVV in zwei Wahlgängen durchgefallen. Allerdings hatte sich die SVV-Mehrheit nicht an der Personalie Barz selbst gestört.

Seit Jahren fast als Alleinkämpfer in der Rathausspitze unterwegs: Steffen Scheller. Quelle: Heike Schulze

Sondern vielmehr an dem Zuschnitt der Ressorts. In der Folge hatte Scheller das Wahlverfahren abgebrochen und eine weitere Beigeordnetenstelle ausgeschrieben um die Bereiche Soziales sowie Ordnung und Sicherheit zu trennen.

Die von der SPD unterstützte Susanne Fischer (SPD) wird auch am Montag als Kandidatin für die Beigeordnetenwahl vorgestellt. Obwohl sie sich erneut bewerben musste, hatte Scheller schon im Vorfeld signalisiert, dass er optimistisch sei, dass sie sich wieder würde durchsetzen können.

Überraschend ist die dritte Personalie. Scheller wird aller Voraussicht nach zur Wahl Ende März die Vize-Bürgermeisterin von Genthin Alexandra Adel ins Rennen schicken. Die parteilose 36-jährige Alexandra Adel gilt als karrierebewusst und engagiert. Sie leitet in der 15000-Einwohnergemeinde den Fachbereich Verwaltung und Bürgerservice und war zuvor auch im Landkreis Havelland in der Jugendhilfe tätig.

Bewerbung bestätigt

Gegenüber der MAZ bestätigte Alexandra Adel, dass sie sich beworben habe und berichtete von einem guten Bewerbungsgespräch mit Scheller. Nicht bestätigt wurden Informationen, dass sich Thomas Barz, der Bürgermeister in Genthin war bevor er Vize-Landrat wurde, sich für Adel verwendet habe und sie sozusagen „mitbringe“.

Michael Müller (parteilos) wirkt nach außen bisher wenig, gilt aber als fleißig. Die Grünen bemühen sich, ihm Unterstützung zu geben. Quelle: Heike Schulze

Das Sozialressort der Stadt Brandenburg, dass seit vielen Jahren von der Fachbereichsleiterin Kerstin Schöbe verwaltet wird, gilt – auch durch die Bündelung mit Jugend, Schule und Sport – als schwerer Tanker, in den das meiste Geld aller Ressorts in der Stadt fließt. Seit Jahren steigen die Ausgaben massiv und das trotz steigender Kaufkraft in der Stadt und sinkender Arbeitslosenzahlen.

Drei Kandidaten die in Brandenburg leben

Alexandra Adel lebt seit langem in Plaue, ist also in Brandenburg Zuhause. In Genthin war die Parteilose vor einigen Jahren auf dem Ticket der SPD in den Wahlkampf um das Bürgermeisteramt gezogen. Sie unterlag. Gegen den Sieger läuft derzeit ein Abwahlverfahren.

Augenscheinlich hat die örtliche SPD aber nicht die Finger im Spiel bei der Auswahl. Im Gegenteil: Offensichtlich hat der Freie Wähler Dirk Stieger die junge Frau für den Job interessiert. Aus dem Lager der Freien Wähler heißt es daher von Norbert Langerwisch auch: „Wir können gut mit Frau Adel leben. Sie ist für den Job geeignet.“

Holt Scheller mit Fischer (SPD), Barz (CDU) nun auch noch die Freien Wähler mit ins Boot, die sich hinter Alexandra Adel stellen, verfügt er über eine sichere Mehrheit in der SVV um am Monatsende die drei offenen Stellen zu besetzen. Gespannt ist abzuwarten, wie sich Grüne, Linke und AfD verhalten.

Skepsis bei Grünen, Linken und AfD

AfD-Fraktionschef Axel Brösicke hatte dem Rathaus schon vor Wochen Kungelei und Hinterzimmerabsprachen vorgeworfen, auch die Grünen und die Linken, die in den zurückliegenden tagen die Bewerberunterlagen sichteten, hatten den Bewerbungsprozess zumindest kritisch begleitet. Dass allerdings die Grünen ganz offen opponieren, scheint unwahrscheinlich.

Sie unterstützen in jüngster Zeit offensiv den ersten Beigeordneten Michael Müller (parteilos), der in der SVV bisher ohne politische Heimat wenig wirkmächtig war. Über ihn könnten sich die Grünen zumindest teilweise Einfluss auf die Stadtpolitik erhoffen.

Scheller wollte Donnerstag die Informationen der MAZ weder bestätigen noch dementieren. Er sagte allerdings, das sein Personaltableau stehe und sich die Kandidaten bei Bedarf nach der Vorstellung am Montag auch in den Fraktionen präsentieren würden.

Von Benno Rougk