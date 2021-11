Brandenburg/Havel: Schnelles Glasfaser-Internet für 1500 Haushalte

Brandenburg/H

1500 Haushalte in Brandenburg an der Havel können sich freuen auf das Jahresende 2022 und erst einmal ein Jahr lang die Vorfreude genießen. Spätestens in etwa einem Jahr müsste ihr Internet um ein Vielfaches schneller funktionieren als aktuell. Davon profitieren auch das Domgymnasium und rund hundert bisher unterversorgte Gewerbebetriebe.

Zum Baustart an diesem Mittwoch in der Potsdamer Landstraße haben Oberbürgermeister Steffen Scheller und seine Kooperationspartnerin Kerstin Müller von der Deutschen Telekom keine Spaten in den Erdboden gerammt. Es ging feinmotorischer zu.

Brandenburgs Rathauschef durfte ein Glasfaserkabel spleißen, also zwei Kabelenden miteinander verbinden. Unter der Anleitung von Glasfasermonteur Axel Luchowski kein Problem.

Weiße Flecken in Brandenburg an der Havel

Ziel des Gemeinschaftsprojektes mit der Telekom ist es, möglichst viele weiße Flecken auf der Brandenburg-an-der-Havel-Landkarte durch den Breitbandausbau zu beseitigen, also dort für schnelles Internet zu sorgen, wo alles noch extrem langsam vonstattengeht. Was wichtig ist zum Thema, präsentiert die MAZ in Frage-Antwort-Form.

Wo in Brandenburg an der Havel sind die Haushalte, Gewerbebetriebe, Schulen, die schnelles Internet bekommen?

Sie liegen zwischen Gollwitz und Kirchmöser über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Der Breitbandausbau wird sichtbar durch kleinere Baustellen, nämlich wenn Netzverteiler am Straßenrand errichtet und neue Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle bis in die Häuser und Wohnungen verlegt werden.

1500 Haushalte in Brandenburg an der Havel

Wie wurden die 1600 Haushalte, Betriebe und Schulen ausgewählt?

Vorgeschaltet war vor fünf Jahren ein Markterkundungsverfahren. Bürger und Betriebe in schlecht versorgten Gebieten konnten die Verwaltung auf „weiße Flecken“ im Stadtgebiet aufmerksam machen. Die magische Grenze, was als lahmes Internet und somit als weißer Fleck anzusehen ist, lag bei einer Geschwindigkeit von unter 30 Mbit/s.

Was können die aufgerüsteten Haushalte am Ende, was sie bisher nicht können?

Sie sollen Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen bekommen und 200 Megabit pro Sekunde beim Heraufladen. Damit können sie die Möglichkeiten für digitale Anwendungen nutzen: Video-Streaming, Gaming oder Arbeiten von Zuhause. Der Anschluss eignet sich laut Telekom auch für Techniken wie Virtual Reality, Telemedizin und Smart Home.

Glasfaserkabel sind ganz schön dünn. Quelle: Jürgen Lauterbach

Wie teuer ist das aktuelle Breitbandprojekt?

6,7 Millionen Euro.

Warum ist es so teuer?

Weil große Entfernungen zurückzulegen sind. Wenn es zum Beispiel nur zwei Haushalte im Ortsteil Gollwitz besser versorgt werden müssen, dann müssen die Glasfaserkabel eben durch die Stadt dorthin verlegt werden. Die Telekom rechnet mit rund 500 Kilometern Glasfaser.

80 Glasfaser-Verteiler für Brandenburg an der Havel

Auch wenn sie dabei jede Glasfaser in einem Kabel einzeln rechnet, bleiben doch rund 120 Kilometer Glasfaserstrecke, die in der Stadt und ihren Ortsteilen hinzukommen, und zusätzlich 80 neue Glasfaser-Verteiler. Die neuen Leitungen und Anschlüsse müssen außerdem in das Gesamtnetz eingebunden werden.

Wer bezahlt für den Breitbandausbau?

Je zur Hälfte der Bund und das Land Brandenburg. Die Stadt hat zuvor einen Fördermittelantrag gestellt, ermöglicht durch das Programm „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Woher weiß ich, dass ich künftig besser versorgt werden kann?

Piperfenn und Spittastraße

Die Stadt will auf ihrer Internetseite regelmäßig aktuelle Informationen zu dem Bauvorhaben geben. Fragen zum Breitbandausbau beantwortet außerdem Martin Deschner, Sachbearbeiter Digitale Infrastruktur und Breitbandverantwortlicher, unter (03381) 38 2009 oder per Mail martin.deschner@stadt-brandenburg.de. Außerdem ist noch eine Informationsveranstaltung für Kunden geplant.

Wer sind die Schulen und Betriebe, die profitieren können?

Einzige unterversorgte Schule ist nach Erkenntnissen des Rathauses das Domgymnasium. Gewerbebetriebe im Ausbaugebiet sind zum Beispiel entlang der Spittastraße und im Gewerbegebiet Piperfenn in Schmerzke ansässig.

Bis wann wird die Versorgung schneller?

Erste Haushalte bis Mitte 2022 versorgt

Die ersten Haushalte und Betriebe können ihre neuen Anschlüsse in der ersten Jahreshälfte 2022 nutzen. Der Ausbau soll Ende 2022 abgeschlossen sein.

Wie kommen die in dem Projekt berücksichtigten Haushalte zu ihrem neuen Anschluss?

Wer das schnellere Internet nutzen will, muss einen neuen Vertrag abschließen oder einen bestehenden anpassen. Interessenten können sich bei der Telekom, die 2019 den Zuschlag für den Breitbandausbau bekommen hat, registrieren. Sie können sich aber auch für einen anderen Anbieter entscheiden.

Scheller: Chance für Brandenburg an der Havel

War es das dann mit dem Breitbandausbau in der Stadt?

Den Angaben zufolge sind Reserven vorhanden, die eine Erweiterung zumindest möglich machen.

Was sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller?

„Mit dieser zukunftsfähigen Infrastruktur hat unsere Stadt die Chance, als attraktivster Wohn- und Arbeitsstandort weiter zu punkten.“

Von Jürgen Lauterbach