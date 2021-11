Brandenburg/H

Hilde Domin gilt als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen der Nachkriegszeit. Sie wurde 1909 als Kind jüdischer Eltern in Köln geboren und lebte 22 Jahre im Exil, bevor sie zu Beginn der 1950er Jahre nach Deutschland zurückkehrte. Die meiste Zeit ihres Exils verbrachte sie in der Dominikanischen Republik, die auch Pate für ihren Künstlernamen stand, eigentlich hieß sie Hilde Löwenstein. Als „Neugeburt“ bezeichnete sie später im Rückblick den Beginn ihrer schriftstellerischen Tätigkeit in Deutschland.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich stand auf und ging heim in das Wort, von wo ich unvertreibbar bin. Das Wort aber war das deutsche Wort. Deswegen fuhr ich zurück über das Meer, dahin, wo das Wort lebt.“ Dieses Zitat war am Freitagabend im Gelben Salon des Fontane-Klubs titelgebend. Auf der Bühne standen die Schauspielerin Karen Schneeweiß-Voigt und Musikerin Katharina Burges. Gemeinsam stellten sie die Texte von Hilde Domin in den Mittelpunkt der gut besuchten musikalischen Lesung.

Naturgemäß stand die Beschäftigung mit der eigenen Verfolgungs- und Exilerfahrungen im Fokus von Hilde Domins schriftstellerischer Tätigkeit. Dies spiegelte sich auch in den für diese Veranstaltung ausgewählten Texten. „Schreiben ist wie Atmen. Man stirbt, wenn man es lässt“, hieß es eingangs im Programm. Und dieses Motiv zog sich durch nahezu alle an diesem Abend vorgetragenen Texte: zentral war und ist dieses geradezu existenzielle Bedürfnis Hilde Domins, sich in Sprache, und zwar in ihrer Muttersprache, auszudrücken und zu artikulieren.

Hilde Domins Sprachodyssee

Ihr Leben beschrieb Domin später als „Sprachodyssee“, als Wandern von einer Sprache in die andere. Ihre Muttersprache Deutsch aber blieb durch die Jahre des Exils hindurch ihr unverlierbares Zuhause. Die Grenzerfahrungen des Exils vermochte Domin, wie an den Texten dieses Abends auf beste Art und Weise zu studieren ist, auf eine höhere, abstraktere Ebene zu heben, wobei auch ihre vielfältigen persönlichen Erfahrungen mit einflossen. Das Exil wurde somit quasi zu einer Modellsituation des Daseins. Ausdruck fand diese Situation immer wieder in Domins Texten.

Die abwechselnd schönen, dramatischen und poetischen Texte, die – klug zusammengestellt – an diesem Abend zur Aufführung kamen, zeigten eine Hilde Domin, die das Konzept einer politisch engagierten, einer dialogischen Dichtung verfolgte, deren Magie in ihrer Einfachheit steckt.

Der Philosoph Hans-Georg Gadamer hatte 1977 Hilde Domin „Dichterin der Rückkehr“ genannt. Gemeint war nicht nur die späte Rückkehr aus dem Exil 1961 nach Heidelberg, sondern auch die Rückkehr Hilde Domins in die deutsche Sprache. „Wer mit ihr realisiert, was Rückkehr ist, weiß mit einem Male, dass Dichtung immer Rückkehr ist – Rückkehr zur Sprache.“

Die Musikerin Katharina Burges ergänzte das Wortprogramm des Abends mit eigenen Kompositionen sowie denen jüdischer Komponisten. Dabei beeindruckte sie mit einer bei Zeiten sparsamen Instrumentierung, bei Zeiten aber auch einem effektvollen und ausdrucksstarken Gesang, der die Texte Domins auf vielfältige Weise unterstützte und verstärkte. Wer den Abend im Fontane-Klub verpasst hat, muss nicht verzichten: das Programm wird noch vor Weihnachten als Tonträger erhältlich sein.

Von Michael Kolkmann