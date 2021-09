Brandenburg/H

Im August 2019 waren rund zwanzig Schüler zu Gast in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz. Einige der jungen Stipendiaten der angesehenen Start-Stiftung werden den Abend des 17. August im Gollwitzer Schlosspark nicht vergessen. Weil ein Brandenburger die Jugendlichen mit Migrationserfahrung beschimpft, beleidigt und diskriminiert haben soll.

Was damals geschehen ist, wird aktuell vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel juristisch aufgearbeitet. Angeklagt ist ein 45 Jahre alter Mann, der in dem Brandenburger Ortsteil lebt. Er war an jenem Abend, so wie die erkennbar nicht deutschstämmigen Jugendlichen, Gast des Sommerfestes.

Hitler Gruß und Fick-dich-Beleidigungen

Die Staatsanwältin wirft dem Brandenburger vor, er habe Parolen wie „Heil Hitler“ gerufen und den Arm zum Hitlergruß ausgestreckt. Außerdem soll er die 52 Jahre alte Betreuerin der Gruppe mit den Worten: „Fick dich“ bedacht haben.

Einem 24-Jährigen aus der Gruppe soll er seine Hand auf die Schulter gelegt, ihn als schwul bezeichnet und gesagt haben: „Ich geh’ mit dir um die Ecke und fick dich.“

An diesem Freitag im Brandenburger Gerichtssaal wird das Geschehen in zwei ganz unterschiedlichen Varianten beschrieben, von denen nur eine der Wahrheit nahe kommen kann.

„Drecksnazi“ und Thor-Steinar-Shirt

Der Angeklagte bestreitet sämtliche Tatvorwürfe. Nach seinen Angaben ist Folgendes passiert: Nach dem gemeinsamen Grillen daheim sind er, seine Partnerin und zwei Bekannte zum Fest gegangen.

Zu viert hat man sich also an einen Stehtisch nahe der Bühne gestellt, wo die Ortsbürgermeisterin und andere Gäste gerade fleißig tanzten.

Plötzlich hätten ihn vier bis sechs Jugendliche und vor allem die Betreuerin der Gruppe als „Drecksnazi“ beleidigt und und dabei auf sein Thor-Steinar-Shirt gezeigt, also einem Kleidungsstück jener Marke, die gern von Rechtsradikalen getragen wird.

Immer wieder hätten die jungen Leute, aufgestachelt von ihrer offenkundig betrunkenen, lallenden Betreuerin, Dinge gerufen wie: „Verpiss dich, hau endlich ab!“ Er habe nur zurück geschrien, sie sollten doch selbst abhauen.

„Alles andere als ausländerfeindlich“

Der Gollwitzer Bürger betont, dass er „alles andere als ausländerfeindlich“ sei und Thor Steinar auch nur wegen der guten Qualität trage und weil er als Jäger die Tiermotive gut findet. Er habe sogar früher im Schloss Gollwitz gearbeitet, sei aber mit dessen Geschäftsführer Niels Haberlandt nicht klargekommen.

Im Übrigen bestreitet der Angeklagte alles, was die Staatsanwältin gegen ihn vorgetragen hat. Seine Partnerin und die beiden anderen Begleiter bestätigen diese Schilderung als Zeugen vor Gericht ziemlich detailgetreu, gerade auch was die behauptete „Drecks-Nazi“-Äußerung angeht.

Die Betreuerin und ihre Gruppe hätten Beleidigungen ausgestoßen, der Angeklagte nur darauf reagiert. Noch im Fortgehen hätten aufgestachelte Jugendliche ihm den Stinkefinger gezeigt.

Schilderung der Studienrätin

Glaubt man dagegen der Darstellung der beiden Betreuer der Start-Stiftung, dann ist alles erlogen, was das Quartett um den Angeklagten im Gerichtssaal vorgetragen hat.

Die Betreuerin, die als Studienrätin und seit zehn Jahren Landeskoordinatorin der Stiftung im Land Brandenburg arbeitet, berichtet als Zeugin, wie der Angeklagte ihre Jugendlichen beschimpft habe mit Worten wie: „Geht weg hier“, „geht in euer Land zurück“ und auch „Ausländer raus“. Immer wieder sei er schimpfend auf die Jugendliche zugegangen.

Die Zeugin versichert, dass der Fremde die Worte „fick dich“ zu ihr gesagt habe. „Darauf habe ich nicht reagiert, sondern mich darauf konzentriert, meine Gruppe von ihm wegzubringen“, erklärt sie.

Keiner auf dem Fest hat reagiert

Von den 50 bis 100 anderen Gästen des Dorffestes sei niemand eingeschritten. „Ich fand es komisch, dass keiner reagiert hat, und habe mich gefragt: Wo bin ich denn hier?“, sagt die Zeugin aus Potsdam.

Zu den vorgeworfenen Nazi-Parolen und dem Hitlergruß kann die Betreuerin nichts sagen. Davon hätten ihr erst hinterher mehrere Jugendliche erzählt. Denen passiere so etwas leider öfter.

Der zweite Betreuer, 24 Jahre alt und ehemaliger Stiftungs-Stipendiat, berichtet ebenfalls, wie er die Gruppe nur aus dem Schussfeld des Angeklagten bringen wollte. Die erschrockenen Schüler hätten sich auf die Terrasse der Begegnungsstätte zurückgezogen. Doch wieder sei der Fremde gekommen und habe weiter geschimpft.

Ende auf der Terrasse

„Unsere Schüler waren irritiert, ich wollte sie beruhigen. Einige haben plötzlich angefangen zu tanzen. Das hat den Mann irritiert und er ist dann gegangen.“ So schildert der 24-Jährige das Ende der unerfreulichen Begegnung. Von den Parolen weiß auch er nur durch die Jugendlichen. Er selbst hat sie nicht gehört.

Weil wichtige Zeugen am ersten Prozesstag fehlen, wird die Verhandlung in zwei Wochen fortgesetzt.

Von Jürgen Lauterbach