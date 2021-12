Brandenburg/H

Richterin Susanne Götsche spricht von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Es gilt dem Angeklagten. Denn er bekommt trotz erheblicher Straftaten mit einer Bewährungsstrafe davon. Die Milde des Schöffengerichts Brandenburg an der Havel hat der 23 Jahre alte Mann seinem Verteidiger und vor allem seiner Bewährungshelferin zu verdanken.

Der in Brandenburg an der Havel geborene und aufgewachsene Mann hätte einen geraden Weg gehen können, als er nach seinem Fachabitur Fitness-Ökonomie studierte. Doch das mögliche schnelle Geld durch Selbstständigkeit führte ihn in aus dem Hörsaal ins Berufsleben als Unternehmer.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leider waren einige Freunde, mit denen er sich umgab, kein guter Umgang. Der junge Mann begab sich schon als Heranwachsender auf den falschen Weg. Wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung verurteilte das Jugendschöffengericht ihn im vergangenen Jahr zu sieben Monaten Haft auf Bewährung.

Für die aktuell angeklagten Straftaten in den Jahren 2019 und 2020 gilt das Erwachsenenstrafrecht. Der 23-Jährige legt im Prozess an diesem Dienstag ein umfassendes Geständnis ab.

Brandenburger lügt: Auto war nicht gestohlen

Er gesteht, dass er im Juni in der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel den Diebstahl seines Autos angezeigt und diesen Diebstahl anschließend auch seiner Kasko-Versicherung gemeldet hat. Der Haken daran: Der blaue Audi S 5 (Neuwert knapp 70.000 Euro) war gar nicht gestohlen, die Polizei entdeckte den Wagen dort in Berlin, wo der Besitzer ihn abgestellt hatte.

Daher machte sich der Brandenburger einer Falschaussage und des versuchten Betruges schuldig. Sein Verteidiger erklärt das merkwürdige Verhalten. Sein Mandant sei von seinen falschen Freunden in Berlin an einen einsamen Ort bestellt und unter Druck gesetzt worden.

Er ergriff die Flucht, fürchtete aber, dass die Ganoven etwas mit seinem zurückgelassenen Auto anstellen könnte. Daher meldete er es als gestohlen, um nicht nachträglich Scherereien zu bekommen. „Er wollte sich nicht bereichern“, versichert Strafverteidiger Mario Schink.

Schwerer wiegt ohnehin das Geschehen am 2. Mai 2020. Der damals in der Autobranche tätige Angeklagte kreuzt bei einem Bekannten auf, dessen Autoreparaturkosten er vorgestreckt hat. Der Bekannte ist nämlich die fälligen 1900 Euro schuldig geblieben.

Sein Gläubiger rückt mit drei anderen jungen Männern an, die keinen Zweifel daran lassen, was sie wollen: das Geld. Doch der Bekannte rückt nichts raus. Daraufhin muss er in den Mercedes des Angeklagten einsteigen und mit ihm und dessen Begleiter, der sich „Bruder“ nennt, losfahren. Die anderen beiden Männer, die der Forderung Nachdruck verleihen, fahren in ihrem Passat hinterher.

Fahrt zu Waldstück in Brielow

Der junge Schuldner, von Beruf Busfahrer, bekommt es langsam mit der Angst zu tun. Ihm wird unwohl. Zu Recht. Man will ihn nicht mehr rauslassen aus dem Auto, nimmt ihm das Handy weg, steuert ein Waldstück in Brielow an. Fliehen konnte er nicht.

Man steigt aus. Der „Bruder“ spricht sehr unangenehme Sätze. Zum Beispiel: „Ich ficke dich in den Arsch“. Er zieht auch ein Messer aus der Tasche. Die Klinge bleibt zum Glück eingeklappt. Doch bedrohlich ist die Situation mit vier nicht wohlgesonnenen größeren Männern um sich herum.

Nun erhöht der Angeklagte plötzlich den eingeforderten Betrag auf 2500 bis 3000 Euro. Weil der Aufwand nun höher sei mit den drei Begleitern, die schließlich Geld kosten. Immerhin sagt er zu seinem „Bruder“, er solle das mit dem Messer sein lassen.

Noch immer Schulden

Körperliche Gewalt wendet niemand an, das Opfer bekommt schließlich auch sein Handy zurück. Man fährt zu dessen Mutter in der Hoffnung, das Geld von ihr zu bekommen. Daraus wird aber nichts.

„Die Sache ist eskaliert“, gesteht der Angeklagte, der sein Bedauern ausdrückt und sich bei seinem Kontrahenten entschuldigt. Der ist ihm das Geld für die Reparatur offenbar bis heute schuldig geblieben.

Die damalige Eskalation ist nicht die erste im Leben des Angeklagten. Noch unter 21 Jahre alt, wollte er schon einmal Schulden eintreiben. Beim Schuldner angekommen, drohte er mit einem Hammer in der Hand, dessen Wohnung zu zerlegen. Beim Wegfahren hätte er fast den Vater des Bekannten über den Haufen gefahren.

Weitere Verfahren gegen Brandenburger

Vor dem Landgericht Potsdam ist ein weiteres Strafverfahren mit dem noch nicht rechtskräftigen Urteil von anderthalb Jahren Haft gegen den 23-Jährigen noch nicht abgeschlossen.

Der Angeklagte versichert, dass er inzwischen ein neues Leben mit ehrlicher Arbeit und beruflicher Perspektive begonnen habe. Seine Bewährungshelferin bestätigt im Gerichtssaal dessen Abkehr von alten Freundschaften und die Wende zum Guten mit Arbeit, einer eigenen Wohnung und einer Partnerin.

Rückendeckung von Bewährungshelferin

Die Bewährungshelferin bescheinigt ihm Zuverlässigkeit und Einsicht. Das Gericht würdigt die Neuorientierung. Allerdings kündigt ihm die Richterin knapp vier Jahre Gefängnis für den Fall an, dass er es sich doch wieder anders überlegt.

Der Brandenburger wird wegen Freiheitsberaubung, versuchter räuberischer Erpressung versuchter Nötigung, Vortäuschen einer Straftat und Betruges zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er 50 Sozialstunden ableisten.

Die Strafe liegt damit zwischen dem, was die Staatsanwältin und der Verteidiger beantragt haben. Die Jugendstrafe aus dem Jahr 2020 durfte nicht als Vorstrafe gewertet werden.

Von Jürgen Lauterbach