Brandenburg/Havel: Schwere Krankheit kann Mutterliebe nicht bremsen

Mit der vorweihnachtlichen Sterntaleraktion möchte die MAZ Brandenburger Familien und alleinstehenden Menschen, die in Not geraten sind, auch in diesem Jahr helfen. Mit überraschenden Geschenken gelingt es oft, Weihnachten zu einem großen Fest zu machen.

Die MAZ sammelt dafür mit der großzügigen Unterstützung von Leserinnen und Lesern seit mehr als zwanzig Jahren Sterntaler-Spendengeld.

Spenden für die MAZ-Sterntaler können Sie auf das folgende Konto des DRK-Kreisverbandes Brandenburg an der Havel. Es wird geführt bei der Brandenburger Bank unter der IBAN- Nummer: DE 77 1606 2073 0100 0707 00.

Bitte geben sie als Spendenzweck „MAZ-Sterntaler“ an und nennen Sie Namen und Adresse, sodass das DRK Ihnen eine Spendenquittung ausstellen kann.

Bis zu einem Betrag von 200 Euro benötigen Sie keine Spendenquittung. Dem Finanzamt reicht dafür in der Steuererklärung Ihr entsprechender Kontoauszug.