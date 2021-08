Brandenburg/H

Was Menschen leisten, ist oft unsichtbar. Wenn jemand in Brandenburg an der Havel etwas von Selbstdisziplin versteht und diese Eigenschaft mit einer gewissen Leichtigkeit verbinden kann, dann ist das Margarete Groth.

Seit 1960, also seit dem Jahr vor dem Mauerbau, führt die gelernte Drogistin das Geschäft an der Ecke Parduin/Rathenower Straße. Erst als klassische Drogerie und nach der Wendezeit als Reformhaus.

Wer das Geschäft mit dem besonderen Sortiment betritt, dem kann es passieren, dass plötzlich ein älterer Herr um die Ecke kommt, der vielleicht lächelt, vielleicht aber auch brüllt. Der 82 Jahre alte Ehemann Jürgen, von Beruf Maler, ist seit sieben Jahren an Demenz erkrankt.

Seit etwa zwei Jahren nimmt die Krankheit schlimmere Formen an. „Unsere lieben Kunden, auch die fremden, reagieren auf den unberechenbaren, manchmal auch aggressiven Mann sehr gut“, versichert Margarete Groth. Sie erklärt ihren Kunden unumwunden, was los ist. Dafür ernten sie und ihr Mann dann Verständnis.

Ehemann dement

Die Geschäftsfrau ist Rentnerin, aber nicht im Ruhestand. Wohlmeinende Menschen empfehlen, dass sie ihren Mann in ein Heim geben sollte. Doch Margarete Groth pflegt und umsorgt den Menschen lieber selbst, den sie seit fast 60 Jahren kennt und mit dem sie seit 54 Jahren verheiratet ist.

Margarete Groth ist gelernte Drogistin und arbeitet seit 1960 im Ladengeschäft der Familie am Parduin. Sie verkauft überwiegend Reformhaus-Produkte und pflegt im Zweitberuf ihren demenzkranken Ehemann. Das Schaufenster dekoriert sie selbst. Quelle: Jürgen Lauterbach

Auch wenn sie sich nicht mehr mit ihrem Mann unterhalten kann, er nicht mehr antwortet, die gemeinsamen Tanzstunden nach zwei Jahrzehnten beendet sind, der Umgang immer schwieriger wird und die Pflegebedürftigkeit immer intensiver: Jürgen Groth kommt jeden Morgen mit ins Geschäft und läuft im Laden umher. Seine Miene hellt sich auf, wenn er Stammkunden erkennt.

„Noch geht es und ich bin noch nicht so weit, dass ich ihn fortgeben könnte“, versichert die pflegende Unternehmerin und fügt hinzu, dass sie nicht aufgehört habe, den Menschen an ihrer Seite zu lieben. Sie schimpfe zwar manchmal mit ihm und erinnere ihn daran, wie es geht, mit Messer und Gabel zu essen.

Mit Zuwendung, Hingabe und etwas Strenge erzielt sie mitunter kleine Alltagserfolge. Wenn ihr Mann sich erinnert und den Hinweisen seiner Frau folgt.

Nicht ins Pflegeheim

Selbst in einem guten Pflegeheim, das weiß Margarete Groth, würde die Zeit fehlen, sich so intensiv mit einem einzelnen Bewohner zu beschäftigen. Sie klagt also nicht. Auch nicht darüber, dass ihr Laden, der sich an der Reformhausidee orientiert, ohne die Rente des Paares nicht für den Lebensunterhalt reichen würde. In manchen Monaten muss die Inhaberin sogar drauflegen.

„Ich hänge an dem Laden wie das Schwänzchen am Schweinchen“, erklärt die zierliche Frau mit dem fein geschminkten Gesicht, dem zugewandten Blick und den geschickten Händen, die vormachen, was sich mit den japanischen Seidenservietten aus ihrem Sortiment dekorativ anfangen lässt.

Erst Bäckerei, seit 1938 Drogerie

Das denkmalgeschützte Eckhaus in der Altstadt, das ihre Großeltern 1928/29 gebaut haben, gehört seit der Kindheit zum Leben von Margarete Groth. Die dazu gehörige Bäckerei von Gustav und Emma Weiland ebenso.

Die Ladenkasse ist das älteste Stück im Reformhaus am Parduin. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die Drogerie wurde Teil ihres Lebens, nachdem die Bäckerei geschlossen wurde und ihre Mutter den Drogisten Reinhard Saupe heiratete. Sein Name im Schaufenster erinnert noch immer an den Mann, der die Drogerie 1938 eröffnete.

Kurz nach dem Tod ihres Vaters 1960 ist Margarete Groth ins Geschäft eingestiegen und steht seither hinter der Ladentheke und der Kasse, die älter ist als das Elternhaus. Seither bestellt, sortiert, dekoriert und verkauft die Chefin Drogerie- und Reformhauswaren mit eleganter Freundlichkeit.

Wegen Diabetes Medizinstudium aufgegeben

Schon in DDR-Zeiten war sie selbstständige Unternehmerin ohne Kommissionsvertrag. Ihr Traumberuf war die Drogerietätigkeit ursprünglich nicht. Nach dem Abitur hat Margarete Groth zunächst Medizin studiert. Leider musste sie ihr Studium aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Wegen Diabetes Typ 1.

„Seit 60 Jahren muss ich Insulin spritzen, vielleicht habe ich meine eiserne Disziplin daher und weil ich auf lauter leckere Dinge wie Eis, Honig und Bananen verzichten muss“, erklärt sie.

Die innere Stärke birgt auch Gefahren. Zwar hat Margarete noch alle eigenen Zähne und kommt mit ihrer 30 Jahre alten Lesebrille weiterhin bestens zurecht. Doch die Rentnerin mit der noch immer sportlichen Figur mutet sich einiges zu.

Hausmeisterin

Ihre Gardinen hängt sie noch immer selbst auf und auch die hohen Fenster putzt sie ohne fremde Hilfe. „Mir macht das einfach alles Spaß“, bekennt die Frau, die sich als Hausmeisterin auch um die Belange der Mieter im Haus der Familie kümmert, die Freude hat an Blumen, ihrem Laden, vor allem wenn es gut läuft, an ihrem Sohn und an zwei Enkeln.

Erleichtert ist sie, dass ihr Mann nicht zu den demenzkranken Menschen gehört, die einfach mal davonlaufen. Auf der Hut muss sie trotzdem ständig sein. Das Laufen fällt ihm zunehmend schwer.

Die Großeltern und Mutter von Margarete Groth: Emma und Gustav Weiland und Ida Saupe, geb. Weiland. Quelle: Privat

Die Drogerie, die unter Reformhausexperten „Depot“ heißt, schafft einen Ausgleich zu dem kräftezehrenden Leben als Pflegerin ihres Ehemannes. „Er ist der Strohhalm, an den ich mich klammere und der mich am Leben erhält“, bekennt die Drogerie-Chefin.

Einen anderen Ausgleich wollte sich Margarete Groth verschaffen, als es vor wenigen Wochen einmal ohne ihren Mann in den Urlaub gehen sollte. Doch der Anbieter der Kurzzeitpflege wurde nicht fertig mit ihm, brachte ihn schon am ersten Tag in die Caritas-Klinik St. Marien.

Mit Kurzzeitpflege gescheitert

Von dort erreichte die Ehefrau am späten Nachmittag ein Anruf, weil ihr Mann mit seiner Demenz im Akutkrankenhaus nicht am rechten Platz sei. Das Ende vom Lied: Er ist mitgefahren nach Österreich.

Wie es ihm gefallen hat, ob er Freude auf der Reise empfunden hat, lässt sich schwer sagen. Denn er kann es nicht ausdrücken. Seine Frau hofft, dass die Reise schöne Erinnerungen geweckt hat.

Von Jürgen Lauterbach