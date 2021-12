Brandenburg/H

Die Firma RFT Kabel in Brandenburg an der Havel und weitere interessierte Medienunternehmen können nicht mit der vollen Unterstützung der Landesregierung von Brandenburg rechnen, wenn sie sich gegen das vor wenigen Tagen geänderte Telekommunikationsmodernisierungsgesetz wehren.

Der zuständige Staatssekretär Benjamin Grimm lässt keinen Zweifel daran, dass er die Gesetzesnovelle für richtig und sinnvoll hält.

Auf Nachfrage der MAZ erklärt er wörtlich: „Die Gesetzesnovelle stellt in vielen Punkten, auch in Bezug auf das sogenannte Nebenkostenprivileg, einen vertretbaren Kompromiss zwischen Verbraucherschutz, Wettbewerb sowie Unternehmensinteressen dar, den ich grundsätzlich begrüße.“

Die in Frage stehende Gesetzesnovelle, gegen die sich Branche rechtlich zu Wehr setzen will, gilt Politikern als Stärkung der Verbraucherrechte. Dazu gehört, dass nach der Übergangsfrist bis Juni 2024 die TV-Kabel-Kosten aus den Mietnebenkosten verschwinden und Kabelanbieter dann individuelle Vereinbarungen mit jedem einzelnen Kunden treffen müssen.

Das sogenannte Nebenkostenprivileg wird in zweieinhalb Jahren also nicht mehr gelten. Hauseigentümer und Hausverwaltungen können dann nicht mehr wie bisher die Kabel-Kosten über die Betriebskostenabrechnung umlegen.

Die Reform hat erhebliche Auswirkungen auch auf den mittelständischen Netzbetreiber aus Brandenburg an der Havel. Als der für die Digitalisierung im Land zuständige Staatssekretär Benjamin Grimm kürzlich die RFT-Niederlassung in Neuruppin besuchte, konfrontierte RFT-Kabel-Geschäftsführer Stefan Tiemann den Vertreter der Staatskanzlei mit den Problemen für seine Branche.

Staatssekretär nimmt Sorgen ernst

Auch der Brandenburger Netzbetreiber RFT Kabel muss damit rechnen, dass durch das geänderte Gesetz in absehbarer Zukunft Kunden und Einnahmen verloren gehen. Nach Aussagen des Geschäftsführers am Firmensitz ist Brandenburg an der Havel in geringerem Ausmaß betroffen als an anderen RFT-Standorten im Land Brandenburg, zu denen Bad Belzig, Neuruppin und Potsdam gehören.

Staatssekretär Grimm, Beauftragter der Landesregierung für Medien und Digitalisierung, äußert grundsätzlich Verständnis für die Sorgen, die Geschäftsführer Tiemann im Gespräch mit ihm benannt habe. Er nehme diese Sorgen auch ernst.

Doch ist der Landespolitiker „sehr optimistisch, dass RFT auch bei den geplanten Änderungen sehr gute Chancen hat, sich im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten, und sich weiterhin als regionaler Anbieter erfolgreich etablieren kann“.

Bei RFT Kabel optimistisch

Seinen Optimismus begründet der SPD-Politiker damit, dass RFT Kabel in der Region langjährig verankert sei und umfangreichen Kundenbeziehungen pflege.

Als Unterstützung kündigt Grimm an, dass die Staatskanzlei regelmäßig mit den Unternehmen im Gespräch und im engen Austausch stehe. Der Staatssekretär: „Sollten an der einen oder anderen Stelle Nachbesserungen oder weitere Initiativen notwendig sein, werden wir dies sorgsam prüfen.“

Der Brandenburger Unternehmer erwartet eine Klage seines Branchenverbandes gegen das novellierte Gesetz.

Von Jürgen Lauterbach