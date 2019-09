Brandenburg an der Havel schränkt Entnahme von Grundwasser ein

Brandenburg/H

Die Stadt muss ihre Wasservorräte beschützen: Wie schon der Nachbar-Landkreis Havelland wird auch die Stadt Brandenburg auf Anweisung des Landesumweltministeriums die Ende Juli ausgesprochene Beschränkung für die Entnahme aus Oberflächengewässern erweitern. Dabei wird auch eine zeitliche Beschränkung für Grundwasserentnahmen aus Brunnen bis Ende September in Kraft gesetzt. Diese Allgemeinverfügung wird an diesem Freitag im Amtsblatt veröffentlicht und gilt ab Sonnabend.

Regen gelangt nicht in den Boden

„Es hat auch dieses Jahr zu wenig geregnet. Wir hatten den drittwärmsten Sommer seit Temperaturaufzeichnungen, das erhöht zusätzlich die Verdunstung um ein Vielfaches. Die wenigen Niederschläge des Sommers 2019 konnten trotz ihrer starken Intensität nicht zu einer Erholung der Durchflüsse in der Havel oder der Grundwasserstände beitragen. Hierzu braucht es langanhaltende über mehrere Tage dauernde Niederschläge.

Zur Galerie Das Wasserwerk in Mahlenzien ist der Hauptlieferant, in Kaltenhausen steht das Backup. Die Erneuerung der Leitungen und Anlagen aus den 1960er-Jahren sind beinahe abgeschlossen, alles glänzt neu.

Der Boden ist momentan so ausgetrocknet, dass kurze und kräftige Niederschläge nicht aufgenommen werden können sondern oberirdisch abfließen und dem regionalen Wasserkreislauf entzogen werden. Eine Grundwasserwirkung entfalten diese kurzen Niederschläge derzeit leider nicht.“, erklärt Kathlen Garz als Leiterin der Fachgruppe Wasser.

Historisch niedrige Wasserstände

Die Grundwasserstände sind auf historisch niedrigem Niveau. Die Havel führt noch immer deutlich weniger Wasser als normal und es können nur noch Durchflussraten von etwa drei Kubikmeter Wasser je Sekunde festgestellt werden. Normal wären zu dieser Jahreszeit etwa 25 bis 30 Kubikmeter je Sekunde. Die augenscheinlichen Wasserstände sind einzig auf eine künstliche Stauhaltung zurückzuführen. Quenzgraben, Sandfurthgraben und Plane führen nur noch wenig bis gar kein Wasser.

Erlaubnisse außer Kraft gesetzt

Konkret heißt es nun: Die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern durch Pumpen oder Ableiten ist für alle Oberflächengewässer der Stadt verboten. Das gilt auch, wenn eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme zu Bewässerungszwecken durch die zuständige Wasserbehörde erteilt wurde.

Lediglich in der Zeit von 18 bis 8 Uhr darf Grundwasser zur Beregnung privater Grün- und Gartenflächen entnommen werden, tagsüber nicht. Die Beschränkungen gelten vorerst bis zum 30.09.2019, in der Erwartung, dass ab diesem Zeitpunkt ergiebige jahreszeitlich bedingte Niederschläge einsetzen.

Wasser verdunstet zu schnell

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) drückt es volkstümlich aus, was die Maßnahme bezweckt: „Es bringt einfach nichts, tagsüber zu wässern. Das Wasser verdunstet viel zu schnell und kann gar nicht genutzt werden. Ich gieße auch erst nach Sonnenuntergang.“

Soziale Kontrolle soll’s richten

Man werde die Durchsetzung des Verbots auch teilweise kontrollieren müssen, Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) habe ihm berichtet, dass es in Mittelmark ganz gut laufe mit Bürgerhinweisen und sozialer Kontrolle.

Entspannt ist die Lage in den beiden Wasserwerken der Brawag in Mahlenzien und Kaltenhausen: „Kritisch wäre es, wenn wir wie zu DDR-Zeiten 36.000 Kubikmeter Trinkwasser am Tag nach Brandenburg schaufeln müssten. Jetzt sind es im Durchschnitt 11.500 Kubikmeter, die Tagesspitze in diesem Jahr lag bei 14.000“, sagt die Leiterin der Wasserwerke Daniela Heilmann. „Es hat in keiner Fassung irgendwelche Anzeichen von Wassermangel gegeben, wir haben aber auch den Vorfluter der Buckau angestaut. Südlich davon sieht es dann auch dramatischer aus.“

Bis zu 100 Meter tiefe Brunnen

In Mahlenzien wird das Wasser aus Tiefen zwischen 30 und 40 Metern gefördert, in Kaltenhausen aus dem so genannten zweiten Grundwasserleiter in 90 bis 100 Metern Tiefe. Das Wasser hat dann zehn Grad Celsius Temperatur, es wird mit speziellen Filtern von Eisen und Mangan befreit und dann in die Stadt gepumpt.

Von André Wirsing