Brandenburg/H

Wenn alles glatt geht – und danach sieht es derzeit überraschend aus – werden bald Rettungsfahrzeuge mit der Aufschrift „Stadt Brandenburg – Rettung an der Havel“ durch die Ukraine rollen. Neu sind die Fahrzeuge nicht. Doch sie werden gebraucht, wie Detlef Rudloff weiß, der seit Wochen zusammen mit vielen anderen in der Flüchtlingshilfe engagiert ist, die sich auch auf Facebook unter „BRB – Koordinationsgruppe Ukraine“ organisiert.

Detlef Rudloff ist der Vater der Idee, die alten Fahrzeuge in die Ukraine zu überführen. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Uns geht es so gut, dass wir helfen können, das wir helfen müssen“, sagt Detlef Rudloff, der zusammen mit der Familie Zemke selbst schon mehrfach Richtung Ukraine unterwegs war, um dort Hilfsmittel und Spenden zu übergeben und Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten zu holen.

Vor der Brandenburger Berufsfeuerwehr stehen seit vielen Monaten mehrere Rettungsfahrzeuge, die außer Dienst gestellt worden sind, weil für sie Ersatz geliefert wurde. Normalerweise würden die Fahrzeuge über die Zollauktion dann weiter verkauft.

Aber was ist schon normal in diesen Tagen, da in Europa Krieg herrscht? „Ich weiß auch nicht, warum die Autos nicht längst versteigert worden. Aber ich bin froh, dass das noch nicht passiert ist“, sagt Rudloff.

“Ich will die Dinger haben!“

Zusammen mit Mitstreitern kam er auf die „verrückte Idee: Ich will die Dinger haben.“ Nicht für sich, sondern um Menschen zu helfen. Mit Walter Paaschen, Katrin Rautenberg und Dietlind Tiemann habe er schnell Leute gefunden, die sein Ansinnen unterstützten und die auch bei Oberbürgermeister Steffen Scheller vor wenigen Tagen in der Angelegenheit vorstellig wurden.

Wie bestellt und nur noch nicht abgeholt: So kann Hilfe für die Ukraine aussehen! Quelle: Heike Schulze

Wie Scheller auf Nachfrage der MAZ bestätigt, befinden sich aktuell mehrere Fahrzeuge noch im Bestand der Berufsfeuerwehr, mit denen ein guter Zweck erfüllt werden könne und deren Versteigerung ausgesetzt sei. Angesichts der humanitären Notlage kann die Stadt die Fahrzeuge offensichtlich zu Hilfszwecken unentgeltlich abgeben, wenn die Autos offiziell aus der Ukraine angefordert werden.

Viele Fahrzeuge einsatzbereit

Bereits einsatzbereit seien zwei Krankentransportwagen, zwei Rettungstransportwagen, ein Bettentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Darüber hinaus gebe es noch Fahrzeuge, die neue Batterien benötigen, die man aber über die Feuerwehr sehr kurzfristig besorgen könne. Dazu gehören ein RTW, ein 4-Tragen Krankentransportwagen, ein Krankentransportwagen und ein Mannschaftstransportwagen.

„Die Modalitäten zum Erlangen eines Ausfuhrkennzeichens klärte ich bereits mit der Zulassungsstelle“, hat der OB dem Helfer Rudloff am Montag mitgeteilt.

Viele Feuerwehren unterstützen das Engagement der privaten Helfer auch mit Spenden und Ausrüstung. Quelle: Heike Schulze

Für einige Fahrzeuge muss noch eine Hauptuntersuchung durchgeführt werden, um sie durch den TÜV zu bekommen. Das allerdings würde der Feuerwehrchef Matthias Bialek derzeit klären, ebenso den Umstand, für welche Fahrzeuge noch eine gültige HU vorhanden sei.

Wie die MAZ erfuhr, soll die Dekra alle Fahrzeuge Mittwoch unter die Lupe nehmen und für den Transport fit machen. Für Fahrzeuge, für die man in Deutschland keine HU bekomme, wäre zu klären, ob ein Transport auf einem Sattelschlepper möglich sei.

Schnelle, unbürokratische Hilfe

Im Zusammenhang mit dem Ausfuhrkennzeichen sei zudem der Versicherungsschutz zu klären. Dazu hat Scheller Kontakt zum Versicherer der Stadt aufgenommen.

„Wenn eine gültige HU vorhanden ist auch der Versicherungsschutz gewährt wird, steht einer Erteilung eines Ausfuhrkennzeichens nichts im Weg. Darum kann sich dann die Stadtverwaltung kümmern“, versichert Steffen Scheller, der Rudloff und seinen Unterstützern ausdrücklich dankt.

Wie Detlef Rudloff im Gespräch mit der MAZ betont, seien die Fahrzeuge in der Ukraine „in höchsten Maß willkommen und von dort angefordert.“ Das Team der Helfer habe beste Kontakte zu den offiziellen Stellen.

Übergabe an der ukrainischen Grenze

Geplant sei es, die ausrangierten aber einsatzfähigen Fahrzeuge in einem privaten Konvoi bis an die Grenze zur Ukraine zu bringen, „wo sie von offiziellen Stellen übernommen werden.“

Derzeit kümmere sich die Koordinierungsgruppe darum, weitere Hilfsgüter – besonders medizinischer Natur – zu sammeln. Besonders benötigt werden noch Sondennahrung für Säuglinge und medizinische Geräte für Urologen.

„Wir wollen mit einem vollen Transport fahren. Dazu wird auch noch ein Bus gehören, der gespendet wurde und eine alte Feuerwehr, die Montag aus Augsburg geliefert wurde.“ Wann genau der Transport in Richtung Ukraine abfährt ist noch offen.

Doch es soll schnell gehen.Wir treffen uns dazu ständig im Rahmen unserer privaten Hilfsgruppe“, sagt Rudloff. Damit beende man nicht den Krieg. Doch „das sind alles kleine Tropfen, mit denen wir versuchen, den heißen Stein zu kühlen.“

Von Benno Rougk