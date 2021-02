Brandenburg/H

Der Winter ist gekommen und mit ihm ist Michael Woik als neuer kaufmännischer Geschäftsführer der Brandenburger Stadtwerke (StWB) gestartet. Zum Februar hat sich der noch in Potsdam lebende Energie-Experte seinen Mitarbeitern mittels eines im Intranet des Unternehmens abrufbaren Interviews vorgestellt und seine Tätigkeit im Hause aufgenommen. „Ich hätte jeden einzelnen gern persönlich kennengelernt“, sagt Woik. Allein, die Hygiene-Maßnahmen zu Corona-Zeiten ließen dies derzeit nicht zu.

Speziell für Brandenburg interessiert

Mit Woik starten die StWB nach mehr als 20 Jahren mit Uwe Mülle an der Spitze, in eine neue Zeit. Der ehemalige Prokurist der Vattenfall Europe Sales GmbH schaut optimistisch auf sein neues Arbeitsfeld: „Mich hat die Herausforderung, in einem Stadtwerk tätig zu sein, nach Brandenburg gezogen. Natürlich freue ich mich auch darauf, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich im Laufe meines bisherigen Lebens gesammelt habe, noch mal anzuwenden und Neues kennenzulernen.“

Schon im Bewerbungsverfahren hatte Woik sich auf die Frage des Aufsichtsratsvorsitzenden Steffen Scheller hin, klar zu Brandenburg an der Havel bekannt. Er habe sich nicht anderswo, sondern explizit für Brandenburg beworben, da er in der Region wohne und wusste, dass die Brandenburger Stadtwerke ein solide aufgestelltes, gesundes Unternehmen seien.

Tatsächlich haben die Stadtwerke im zurückliegenden Jahr dem Vernehmen nach mehr als 14 Millionen Euro an Gewinn erwirtschaftet. Das war das erfolgreichste von insgesamt vielen erfolgreichen Jahren, die Uwe Müller zusammen mit dem technischen Geschäftsführer Gunter Haase noch zu verantworten hatte.

„Lebenswerte Welt hinterlassen“

Besonders am Herzen liegen ihm, wie Michael Woik sagt, die Geschäftsfelder um Erneuerbare Energien, Digitalisierung, Mobilität, bis zum Ziel der Entwicklung einer CO2-neutralen Stadt Brandenburg. „Wir haben eine Riesenchance, unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, weshalb diese Themen ganz klar im Fokus stehe“, sagt Michael Woik.

Wie bisher gibt es in Zukunft auch zwei gleichberechtigte Geschäftsführer bei den Stadtwerken, Michael Woik führt den kaufmännischen Bereich, Gunter Haase weiterhin den technischen Bereich.

Darüber hinaus hat Gunter Haase in der vergangenen Woche die Geschäftsführung der Brawag übernommen.

Wechsel in Tochterfirmen

Der Wasser- und Abwasserbetrieb der Stadt Brandenburg wurde zuvor seit 2003 von Uwe Müller geführt und steuerte erhebliche Teile des Unternehmensgewinns der Stadtwerke bei. Gleichzeitig ist der Wasserbetrieb ein fragile, erhebliche Investitionen benötigendes Unternehmen.

Das wird auch gegenwärtig angesichts der Frostperiode deutlich. Mit Blick auf die verstärkten Anforderungen bei der Brawag hat Haase seinen Job als Geschäftsführers des Spezial-Tiefbauers BISB aufgegeben, den die Stadtwerke vor einigen Jahren aus der Insolvenz heraus gekauft und wieder aufgebaut haben, um ihre Rohrleitungsverlegungen selbst erfüllen zu können. BISB-Geschäftsführer ist jetzt Alexander Korn.

Von Benno Rougk