Brandenburg an der Havel - Neu im Team: Der syrische Lehrer Muhannad Alhassan will in Brandenburg unterrichten dürfen

Für Muhannad Alhassan erfüllt sich an der Gebrüder-Grimm-Grundschule ein Traum. Der 31-Jährige war in seinem Heimatland Lehrer, dann musste er fliehen. Jetzt hilft er Kindern als pädagogische Fachkraft und paukt nebenbei in Potsdam, um in Brandenburg wieder Lehrer sein zu dürfen