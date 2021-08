Brandenburg/H

Eineinhalb Jahre hatte die Corona-Pandemie das Land und die Region fest im Griff. Mit der Pandemie gingen auch Unsicherheit und Angst einher. Weil die Krankenhäuser ihre Intensivbetten freihalten mussten, um für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gewappnet zu sein, wurden sogenannte elektive Operationen auf unbestimmte Zeit verschoben. Das sind Eingriffe, die kein akuter Notfall sind und daher im Voraus geplant werden können.

Doch nun kehrt längst wieder Alltag ein im Städtischen Klinikum Brandenburg (SKB) und doch sind noch viele Fragen offen. Diese Fragen zu beantworten und alle Ängste zu nehmen, hat sich das Klinikum Brandenburg vorgenommen. Und die MAZ will dabei helfen.

Deshalb sind Sie, liebe Leser, eingeladen, sich telefonisch in das Zentrum für Innere Medizin zu begeben! So haben Sie die Möglichkeit, drei Uni-Professoren und Chefärzten ihre Fragen ganz direkt und persönlich zu stellen. Dazu haben Sie am Dienstag,24. August, von 13 bis 15 Uhr exklusiv die Möglichkeit.

Wertvolle Minuten gewinnen

Noch immer steht Brandenburg in der Statistik der Herz-Kreislauf-Erkrankungen bundesweit an vorderster Stelle, Herzinfarkte werden oft viel zu spät erkannt und behandelt. Sie enden in solchen Fällen oft tödlich. Weil immer noch wertvolle Minuten verloren gehen, bis Notarzt oder Rettungswagen gerufen werden, nehmen sich die Herzspezialisten aus Brandenburg gern Zeit für die Fragen der MAZ-Leser.

Neben Tipps zum rechtzeitigen Erkennen eines Infarkts, dem richtigen Handeln im Notfall können beispielsweise auch Fragen zu den Risikofaktoren gestellt werden.

Für alle Fragen rund ums Thema Gesundheit offen

Drei Experten stehen unter der Telefonnummer 03381 41 22 22 für ihre Fragen zur Verfügung.

Das sind Prof. Oliver Ritter, der Klinikdirektor und Chefarzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin;

Prof. Nicolas Pagonas, Stellv. Klinikdirektor Innere Medizin, Kardiologie und Nephrologie;

Prof. Daniel Patschan, Leitender Oberarzt der Nephrologie, Innere Medizin und Rheumatologie.

Prof. Dr. Daniel Patschan, Facharzt für Innere Medizin, Nephrologie und Rheumatologie, Leitender Oberarzt Nephrologie im Klinikum Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Alternativ können Sie Ihre Fragen per E-Mail unter mazexperten@maz-online.de an die MAZ schicken. Wir leiten diese dann weiter und lassen Sie im direkten Gespräch mit den Professoren beantworten – gern auch anonym.

Drei Experten am Telefon

Im Deutschen Hochschulzentrum für Gefäßmedizin (DHZG) behandeln die drei Mediziner Herz–und Gefäßpatienten aus der Region aber auch überregional nach den neuesten Standards der Gefäßmedizin. Am Städtischen Klinikum beteiligt man sich aktiv an medizinischer Forschung und bildet als Hochschulklinikum zukünftige Ärzte aus.

Info MAZ-Telefon-Aktion mit Experten des Städtischen Klinikums Brandenburg am Dienstag, 24. August von 13 bis 15 Uhr unter 03381 41 2222. Vorab können Fragen unter mazexperten@maz-online.de auch per Mail gestellt werden.

Von MAZ